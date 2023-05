Walter Blum ist in der Nacht auf Dienstag überraschend mit Mitte 70 verstorben. Viele Jahre seines Berufslebens arbeitete er für die Stadtverwaltung in Lahr, die den Stadtoberamtsrat 2012 in den Ruhestand verabschiedete. So war er 26 Jahre bei der Stadt im Bereich Liegenschaften tätig und stand dabei bei Grundstücksgeschäften immer wieder im engen Kontakt mit vielen Einwohnern, Bürgern und Geschäftstreibenden, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Stadt bei seiner Verabschiedung vor elf Jahren verbreitete. Er sei für seine offene und ehrliche Art, die Geschäfte zu führen, geschätzt und geachtet worden.

Unter Alt-OB Müller war Blum Wirtschaftsförderer

Von 2004 bis zu seinem Ruhestand 2012 war Blum auch dem damaligen OB Wolfgang G. Müller als Wirtschaftsförderer direkt unterstellt. Diese Anforderung habe er unaufgeregt und souverän gemeistert, so die Stadt. Aufgrund des hohen Arbeitspensums hatte Blum seinen Ruhestand damals sogar nach hinten verschoben, um die großen Projekte wie Landesgartenschau, Hosenmatten II und Heubühl in Reichenbach zu unterstützen.

Walter Blum Foto: Bühler

Nach seiner Ausbildung in der Steuerverwaltung, seiner Tätigkeit beim Finanzamt Freiburg und dem Wehrdienst absolvierte Blum die Ausbildung für den gehobenen Dienst in der Kommunalverwaltung Offenburg, die er 1975 abschloss.

FV Dinglingen sagt am Wochenende alle Spiele der Seniorenteams ab

Nach elf Jahren bei der Evangelischen Landeskirche in Baden wechselte er 1986 als Abteilungsleiter Liegenschaften zur Stadtverwaltung Lahr, der er bis zu seinem Ruhestand treu blieb.

Blum war zudem seit seiner Kindheit Mitglied beim FV Dinglingen; 2019 wurde er für 60 Jahre Mitgliedschaft im Fußballverein geehrt. 2005 übernahm er den Vorsitz des Vereins und hatte diesen bis zuletzt inne. Mehrfach hatte er in den vergangenen Jahren angekündigt, nicht mehr zu kandidieren – war seinem Verein dann jedoch weiter an der Spitze zur Verfügung gestanden. In Blums Amtszeit zog der Verein vom Mauerfeld in den Bürgerpark auf dem LGS-Gelände um. Dabei kämpfte er um die Belange des Vereins, der während Blums Amtszeit vom DFB einen Preis für seine Integrationsarbeit verliehen bekam.

FV Dinglingen ist „zutiefst geschockt“

Der Verein reagierte in einem Nachruf auf seiner Facebook-Seite „zutiefst geschockt“ auf „die schreckliche Nachricht“ von Blums Tod. „Walter, wir danken dir für alles und werden dich niemals vergessen“, schreibt der Verein. Am kommenden Wochenende werde man alle Spiele der Seniorenmannschaften absagen, so der FVD.

Privat hat Blum sich besonders für das Theater interessiert. Verheiratet war er mit Andrée, einer französischen Schauspielerin. Neben seiner Frau hinterlässt Blum zwei Söhne.