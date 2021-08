1 Matchwinnerin: Johanna Bantle (links) erzielte im WFV-Pokal den 1:0-Siegtreffer für die Rottweilerinnen gegen den Favoriten VfL Sindelfingen. Foto: Rohde

Dicke Überraschung durch die Nullachterinnen: Gegen den Ex-Bundesligaclub und heutigen Oberligist kamen die FVR-Frauen vor 100 Zuschauern glücklich aber verdient eine Runde weiter.

08-Trainer Michael Rendler freute sich diebisch über das Weiterkommen gegen den Favoriten: "Ich bin sehr stolz auf meine Mädels. Sindelfingen war ein dickes Brett. Der Sieg war verdient, weil bei uns von Beginn an die Einstellung und das Engagement stimmten." Rottweil war sehr motiviert, kämpferisch stark und warf den Gästen alles entgegen, verteidigte körperbetont und kompakt. Der VfL begann stark und drückte die ersten 20 Minuten mächtig auf die Tube mit schnellen Spielzügen und aggressivem Anlaufen. Hierbei gab es gefährliche Situationen, die die Gäste jedoch nicht zu einem Treffer nutzen konnten.

Entscheidendes "Tor des Tages"

In der Folge kam der FV08 besser ins Geschehen und wurde zusehends mutiger. Bis zur Pause waren es sogar die Rendler-Schützlinge, die bessere Chancen hatten. 08-Keeperin Fabienne Pfitzenmayer war wiederum bei den Standards der Gäste stets auf dem Posten und pflückte mehrere hohe Bälle ab. Cora Rigoni hatte Pech, als sie mit einem Kopfball nur den Pfosten traf (30.), die Führung der Gastgeberinnen verpasste.

Das entscheidende "Tor des Tages" fiel in der 70. Minute nach einer schönen Spielverlagerung als Annabell Bantle ihre Schwester Johanna bediente, die vor dem leeren Gehäuse nur noch zum 1:0 einschieben brauchte. Bis zum Ende versuchte der VfL Sindelfingen mit mehr Druck den Ausgleich und die Wende zu erzwingen. Rottweil verteidigte geschickt, hatte Chancen zum zweiten Tor.

Mit Blick auf die 2. Pokalrunde am kommenden Wochenende beim Landesligisten TSV Frommern, der ebenfalls überraschte und einen Verbandsligisten aus dem Wettbewerb schoss, bestreitet der FV08 bereits am morgigen Mittwoch um 19 Uhr ein weiteres Testspiel beim Oberligisten Hegauer FV in Engen.So spielte Pokalgegner: TSV Frommern – SV Eutingen 1:1 n.V., 4:3 n.E.. Tore: 0:1 Lenja Schmidt (42.), 1:1 Lisa Scheuble (72.). Elfmeterschießen: für Frommern verwandelten Vanessa Roth, Bente Essig, Vanessa Deisling, Nele Villing – für Eutingen trafen Annika Hermle, Maja Bozicevic sowie Christina Kourtoglou.