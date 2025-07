57 Teams gehen in dieser Saison in der Kreisliga A an den Start. In der Kreisliga A2 kommt es zum Derby zwischen dem FV 08 Rottweil und dem FC Suebia.

Im zweiten Jahr des neuen – und deutlich größeren – Bezirks Schwarzwald/Zollern steht die Kreisliga A im Fokus der Zusammenführung. Denn die regionale Trennung, die viele Derbys und kurze Fahrten mit sich brachte, wurde aufgehoben.

Der Grund: Statt bislang vier Staffeln wird es ab der kommenden Saison nur noch drei geben. Die sportliche Zusammenführung der beiden Altbezirke ist damit endgültig vollzogen. Für die A-Ligisten bedeutet die neue Saison somit einen Vorgeschmack auf das, was künftig Alltag sein wird.

In Staffel 1 treffen nun Teams aus dem Raum Rottweil auf sieben Mannschaften aus dem Zollerngebiet. Diese Staffel ist die einzige mit 15 Mannschaften; die übrigen drei Staffeln bestehen jeweils aus 14 Teams. Das bedeutet: Jede Mannschaft hat pro Saison zwei spielfreie Wochenenden, während die Konkurrenz im Einsatz ist.

„Eröffnungsspiel“ in Villingendorf

Am ersten Spieltag trifft dieses „Schicksal“ den Türk. SV Schramberg – das Team wird sein erstes Ligaspiel daher erst im September bestreiten. Alle anderen starten bereits am letzten August-Wochenende in die neue Runde. Das „Eröffnungsspiel“ der Staffel 1 steigt in Villingendorf, wo die SGM Irslingen/Epfendorf zu Gast ist.

Die neu formierte SGM Hardt/Lauterbach II muss direkt gegen den zum Favoritenkreis zählenden FV Bisingen antreten, während Bezirksliga-Absteiger SV Waldmössingen auf die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen-Hörschwag trifft. Die SGM Dunningen I/Seedorf II empfängt zum Auftakt den Aufsteiger SGM Schörzingen/Zepfenhahn.

Für viele geht es nur um den Klassenerhalt

Nicht nur für den Neuling dürfte es ab dem ersten Spieltag vor allem um Punkte für den Klassenerhalt gehen. Denn wie schon in der vergangenen Bezirksliga-Saison droht auch in der Kreisliga A ein verschärfter Abstieg. Es wird also nicht nur an der Tabellenspitze eng.

Verschärfter Abstieg

Das gilt auch für Staffel 2, in der es in dieser Saison zum Rottweiler Stadtderby kommen wird: Sowohl der FV 08 Rottweil als auch der FC Suebia wurden in diese Staffel eingeteilt. Die beiden Clubs, deren Fusionspläne im Frühjahr scheiterten, treffen nun bereits am vierten Spieltag der neuen Saison aufeinander.

Beide Rottweiler Mannschaften gehören als Absteiger aus der Bezirksliga zum erweiterten Favoritenkreis, müssen sich in der neuen Liga aber erst zurechtfinden. Immerhin: Längere Auswärtsfahrten, etwa nach Burladingen, ist man gewohnt. Und auch das Niveau der Kreisliga A dürfte durch die vielen Absteiger insgesamt steigen.

Die SGM Zimmern II/Horben I, die in der Relegation den Aufstieg nur knapp verpasst hat, bekommt es also mit vielen starken Gegnern zu tun.

Ebenfalls in dieser Staffel vertreten und durchaus ambitioniert: die SGM Aichhalden-Rötenberg sowie die SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf. Für den SC Lindenhof, der sich in der Vorsaion in allerletzter Minute in der Relegation retten konnte, dürfte das Saisonziel klar sein: der Klassenerhalt. Bei wohl mindestens 16 Absteigern aus vier Staffeln wird das schwer genug.