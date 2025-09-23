Futuristisches Design: Grünes Licht für Hotel am Lahrer Flugplatz

Der Weg ist frei für ein neues Drei-Sterne-Haus mit ungewöhnlichem Design am Lahrer Flugplatz. Geplant sind 80 Zimmer sowie Konferenz- und Tagungsräume.
Fließende Gebäudelinien, eine silbern schimmernde Fassade und hohe Fenster, die über zwei Stockwerke gehen: Mit seinem mutigen Design wird das Hotel ein Hingucker am Stadteingang, sollte es gebaut werden. Und dafür sieht es mittlerweile gut aus – denn die Verwaltung hat ebenso ihre Zustimmung zu den Plänen signalisiert wie nun auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend.