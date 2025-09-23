Futuristisches Design: Grünes Licht für Hotel am Lahrer Flugplatz

Der Weg ist frei für ein neues Drei-Sterne-Haus mit ungewöhnlichem Design am Lahrer Flugplatz. Geplant sind 80 Zimmer sowie Konferenz- und Tagungsräume.

Fließende Gebäudelinien, eine silbern schimmernde Fassade und hohe Fenster, die über zwei Stockwerke gehen: Mit seinem mutigen Design wird das Hotel ein Hingucker am Stadteingang, sollte es gebaut werden. Und dafür sieht es mittlerweile gut aus – denn die Verwaltung hat ebenso ihre Zustimmung zu den Plänen signalisiert wie nun auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend.

Investor Selahattin Özmat ist bereits als Restaurant- und Hotelbetreiber in Rust bekannt und will nun auch in Lahr ein Hotel eröffnen, zwischen Dentallabor, Aldi-Markt und Sauter-Gartencenter gelegen. Für sein Airport Hotel setzt er auf einen Entwurf des Architektenbüros Grossmann aus Neuried.

Das Design passt zum Flugplatz

Die geschwungenen Gebäudelinien erinnern dabei an Flügel, kein Zufall, wie die Stadt in ihrer Vorlage betont: „Baukörper und Fassadengestaltung zeigen sich als zeichenhafte Architektur, die Assoziationen zum Flugverkehr herstellt.“ Auf diese Weise werde das Gebäude ein Alleinstellungsmerkmal in seiner Umgebung darstellen.

Von dem Vorhaben war man in früheren Planungsphasen im Lahrer Rathaus noch nicht so begeistert. Im Gegenteil, als der ursprüngliche Antrag zum Hotelbau einging, beschloss der Gemeinderat, den Bebauungsplan aus dem Jahr 2011 zu ändern und formulierte außerdem konkrete städtebauliche Planungsziele, die Investoren dort künftig zu beachten haben. Auf dieser Grundlage wurde das Baugesuch zurückgestellt, wogegen Özmat Widerspruch einlegte. Der Streit landete beim Freiburger Regierungspräsidium, das darüber noch nicht entschieden hat.

Das ist nun aber auch nicht mehr nötig. Denn in der Zwischenzeit hat es mehrere Gespräche zwischen der Verwaltung und dem Bauherrn gegeben. Außerdem hat das von Özmat neu beauftragte Büro Grossmann ein frisches Konzept entwickelt, mit dem man sich auch im Lahrer Rathaus anfreunden kann. „Die wesentlichen Festsetzungen des Bebauungsplans werden eingehalten – insbesondere die Gebäudehöhe bei einer Viergeschossigkeit“, konstatiert die Verwaltung in der Ratsvorlage.

Özmats neues Konzept sieht ein Drei-Sterne-Haus mit 80 Zimmern vor, in dem überwiegend Geschäftsreisende absteigen sollen. Im Obergeschoss soll ein Konferenz- und Seminarbereich mit moderner Technik und Bestuhlung für bis zu 120 Besucher untergebracht werden. Empfang, Lobby, Küche und Frühstücksraum sind im Erdgeschoss vorgesehen. Darüber sind die Zimmer geplant. Auf die ursprünglich vorgesehene Bäckerei mit Café wird verzichtet.

Die Verwaltung hatte sich dort eigentlich einen Gewerbebetrieb gewünscht

Verwaltungsintern gilt das Areal in der Georg-Schaeffler-Straße als 1A-Lage für Gewerbe, für die ein Hotel eigentlich keine ideale Lösung sei. „Wertschöpfung und Anzahl der qualifizierten Arbeitsplätze sind geringer als bei einer klassisch gewerblichen Nutzung“, heißt es in der Gemeinderatsvorlage.

Trotzdem hat man sich in der Verwaltung mittlerweile mit einem Hotel dort arrangiert: „Sollte es tatsächlich in dieser Form errichtet werden, stellt das Hotel aus städtebaulich-gestalterischer Sicht eine Bereicherung dar“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Verwaltung ist sogar durchaus angetan von Özmats Plänen: „Insgesamt liegt nun ein schlüssiges Betreiberkonzept vor, das primär Businessgäste als auch Konferenzgäste als Zielgruppe anspricht. Barrierefreie Zimmer sowie die Aufnahme eines Konferenzraums schließen zentrale Lücken in Lahr“, heißt es von der Verwaltung. Dass 20 Arbeitsplätze entstehen sollen, kommt im Rathaus ebenfalls gut an.

Auch der Rat legte sich nicht quer. Die Vorlage, in der die Verwaltung ihr Einverständnis mit den Plänen darlegt, wurde ohne Debatte durchgewunken. Beim Pressegespräch im Nachgang der Sitzung am Dienstag sagte OB Markus Ibert, es sei „ein sehr guter Entwurf“, der die Stadt voranbringe.

So geht es weiter

Da der Gemeinderat zum neuen Hotelkonzeption ein positives Stimmungsbild abgegeben hat, kann auf dieser Basis der Bauantrag gestellt werden. Andernfalls hätte die Stadt angesichts der Überschreitung der Frist zur vertragsgemäßen Bebauung die Rückabwicklung des Grundstücksverkaufs erwirken wollen und die Fläche dann erneut zum Verkauf ausgeschrieben.