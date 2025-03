Eine kleine Futsal-Sensation: Frommerns Frauen fahren zur Deutschen Meisterschaft

Die TSV-Fußballerinnen haben sich in Ehningen den Titel des Süddeutschen Futsalmeisters gesichert und spielen nun in zwei Wochen in Duisburg um die Deutsche Meisterschaft.

Das ist bockstark: Mit vier Siegen und nur einem Gegentor haben die Verbandsliga-Frauen des TSV Frommen bei den Süddeutschen Futsalmeisterschaften in Ehningen die Konkurrenz gerockt und sich den Titel geschnappt. Damit vertreten sie den Süddeutschen Fußballverband vom 21. bis 23. März bei den Deutschen Futsalmeisterschaften in Duisburg.

TSV-Frauen sind von Beginn an fokussiert

„Das ist der Wahnsinn. Die Mädels haben alles abgerufen, was von ihnen verlangt worden ist. Sie waren von Beginn an total fokussiert auf die Spiele, um das Turnier zu gewinnen“, lobt TSV-Trainerin Petra Linder. Dies zahlte sich aus: Schon das erste Spiel gegen den hessischen Futsalmeister SF BG Marburg gewannen die Schwarz-Gelben mit 1:0. „Da waren wir anfangs etwas nervös; zudem war der Gegner körperlich sehr präsent“, sagt Linder. Doch in den letzten zehn Sekunden gelang dem TSV der 1:0-Siegtreffer.

Mit guter Taktik und Zielstrebigkeit zu drei weiteren Siegen

Diesem ließen die Frommerner Frauen ein 4:0 gegen den südbadischen Titelträger SG Ebnet/Kappel folgen. „Das Spiel haben wir klar dominiert“, sagt die Trainerin, die sah, wie ihre Mannschaft in Spiel gegen den bayerischen Meister SV Frauenbiburg, der zuvor ebenfalls zweimal erfolgreich gewesen war, sich stark mit 3:0 durchsetzte – „da haben wir hinten stark verteidigt und vorne unsere Konter gesetzt“ – und auch in der abschließenden Partie mit 2:1 nichts mehr anbrennen ließ. „Der KSC spielt zwei Ligen höher, das war taktisch und technisch zu sehen. Aber wir waren einfach den Tick spritziger und aggressiver als der Gegner“, blickt Linder zurück. So ging Frommern mit 1:0 in Führung, kassierte dann aber den 1:1-Ausgleich, das einzige Gegentor des Turniers, und legte danach noch einmal eine Schippe drauf, was mit dem 2:1-Siegtreffer belohnt wurde.

„Die DM nehmen wir gerne auch noch mal mit“

„Ich denke, wir haben die Meisterschaft verdient gewonnen. Die Mädels haben es geschafft, umzuschalten vom Feld auf Futsal. Der Teamgedanke war überragend“, freut sich Trainerin Linder über den bislang größten Erfolg in der Frommerner Vereinsgeschichte. Nun geht es in zwei Wochen zu den Deutschen Meisterschaften nach Duisburg. „Das nehmen wir natürlich gerne auch noch mal mit“, sagt Linder.