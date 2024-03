1 Geschafft! Die U15 der TSG Balingen und ihre Trainer fahren zur Futsal-DM nach Duisburg. Foto: Ferrero

Die C-Junioren des Regionalligisten sichern sich bei der Süddeutschen Futsalmeisterschaft die Vizemeisterschaft.









Das ist der Hammer! Die U15 der TSG Balingen hat bei den Süddeutschen Futsalmeisterschaften den zweiten Rang belegt und sich so für die Deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Duisburg qualifiziert.