1 Eine Fußwallfahrtsgruppe der katholischen Seelsorgeeinheit Empfingen/Dießener Tal startete in Empfingen. Foto: Perktold Die Fußwallfahrt der katholischen Kirchengemeinde Empfingen-Dießener Tal führte Richtung Hechingen.







Link kopiert



Die 22 Fußwallfahrer, die an Pfingstmontag nach dem Wortgottesdienst in Empfingen aufbrachen, waren hochmotiviert und natürlich gespannt, was sie auf der Pilgerstrecke bis St. Luzen/Hechingen – quer durch die neue Kirchengemeinde – so alles erwartet.