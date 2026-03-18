Fußverkehrscheck in Balingen: Ergebnisse liegen vor – Jahnstraße offenbart viele Mängel

Wie können sich Fußgänger sicherer bewegen? Dieser Frage ging der Fußverkehrscheck nach. Nicht alle Verbesserungen dürften bezahlbar sein.
Der Fußverkehrscheck 2025 offenbart nun sein letztes Kapitel, und das dürfte in der nächsten Gemeinderatssitzung mit Spannung erwartet werden. Das Fachbüro Planersocietät hat alle Beobachtungen und Anmerkungen aus den beiden Vorortterminen im Herbst in Balingen und Frommern zusammengetragen, Probleme aufgenommen und Handlungsempfehlungen formuliert. Die klingen alle vielversprechend, aber sind teils mit finanziellem und planerischem Aufwand verbunden.