Fußverkehrscheck in Balingen: Ergebnisse liegen vor – Jahnstraße offenbart viele Mängel

Wie können sich Fußgänger sicherer bewegen? Dieser Frage ging der Fußverkehrscheck nach. Nicht alle Verbesserungen dürften bezahlbar sein.

Der Fußverkehrscheck 2025 offenbart nun sein letztes Kapitel, und das dürfte in der nächsten Gemeinderatssitzung mit Spannung erwartet werden. Das Fachbüro Planersocietät hat alle Beobachtungen und Anmerkungen aus den beiden Vorortterminen im Herbst in Balingen und Frommern zusammengetragen, Probleme aufgenommen und Handlungsempfehlungen formuliert. Die klingen alle vielversprechend, aber sind teils mit finanziellem und planerischem Aufwand verbunden.​

Das Motto des Fußverkehrschecks 2025 in Baden-Württemberg, an dem die Eyachstadt teilgenommen hat, lautet: Gehwege freiräumen. „Gehwege sind die Basis des Fußverkehrs – sie sichern nicht nur die eigenständige Fortbewegung aller Altersgruppen, sondern auch die Erreichbarkeit von Haltestellen, Geschäften, Arbeits- und Freizeitorten“, heißt es im Abschlussbericht des Fachbüros, der bereits vorliegt.

Zwei Rundgänge im Herbst

Entsprechend richteten die Teilnehmer der beiden Rundgänge durch das Zentrum Buhren in Frommern und in der Umgebung des Schulzentrums Längenfeld ihren Blick vorrangig auf die Fußgängerwege.

Neben positiven Beobachtungen wurden auch klare Mängel ausgemacht. „Die Fußwege in Balingen werden von den Anwesenden nur teilweise als attraktiv empfunden. Fast alle bewerten die Wege als eher nicht barrierefrei“, heißt es im Bericht.

Demnach sind zwar „eigenständige Fußwege“ in einigen Bereichen vorhanden, etwa rund um das Schulzentrum Längenfeld oder im Stadtzentrum. „Dadurch bestehen attraktive und konfliktarme Bereiche für zu Fuß Gehende.“ Auf der anderen Seite jedoch blockieren nicht selten Mülltonnen, parkende Autos und Poller die Gehwege. Bordsteinabsenkungen und Leitelemente fehlen.

Regelmäßige Kontrollen empfohlen

Das Fachbüro Planersocietät empfiehlt in seinem Bericht regelmäßige Kontrollen. Mit Vorwarnungen, Verwarn- und Bußgelder solle man gegen Gehwegparker vorgehen, da dies laut Straßenverkehrsordnung klar verboten ist. Weiterhin sei es sinnvoll, „alternative Parkflächen oder Müllsammelstellen zu suchen, sie anzubieten und auf diese hinzuweisen“, rät das Büro.

Am Schlichtebach und an der Jahnstraße wurden Hindernisse auf den Gehwegen vermehrt beobachtet. Letztere Straße wird im Abschlussbericht immer wieder erwähnt. Dort scheint es wohl erheblichen Handlungsbedarf zu geben.

Die wichtige Achse für Fußverkehr im größten Balinger Ortsteil ist geprägt von zahlreichen Parkflächen am Rand. Parkende Autos schränken laut Analyse des Büros und laut Anmerkungen der Bürger vor Ort das Sichtfeld der Fußgänger – besonders der Schulkinder – ein. Eine sichere Überquerung sei demnach nur schwer möglich.

Büro schlägt Gehwegnasen vor

Das Büro schlägt sogenannte Gehwegnasen vor. Mittels dieser baulichen Maßnahme wird das Sichtfeld der Fußgänger verbessert. Allerdings ist dafür eine teilweise Neuordnung der Parkflächen erforderlich. Dieses Abwägen verspricht Stoff für lange Debatten im Gremium, da das Thema Parken im Zentrum Buhren teils stark polarisiert. Um die Sicherheit der Fußgänger noch weiter zu verbessern, wird vorgeschlagen, die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Jahnstraße auf 20 Kilometer pro Stunde herabzusenken.

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Mehr Fußgängerüberwege sollten zudem unter anderem im Bereich des Frommerner Bahnhofs und zwischen Landratsamt und Stadthalle auf der Hirschbergstraße überdacht werden.

Sicherheit der Schüler

Die Sicherheit der Schüler ist ebenfalls ein großes Thema im Abschlussbericht. „Insbesondere im Umfeld der Schulstandorte in Balingen kommt es zu Unsicherheiten und Konflikten zwischen zu Fuß gehenden Schulkindern und dem Hol- und Bringverkehr“, heißt es im Bericht. Dies merkten auch die Teilnehmer bei der Begehung in Frommern an.

Handlungsvorschlag des Büros: „In Anlehnung an bereits bestehende Elternhaltestellen sollen weitere geeignete Standorte identifiziert, entsprechend gestaltet und gezielt kommuniziert werden.“ Mehr Komfort könnte zudem die Bushaltestelle Realschule in der Teckstraße den Schülern bieten. Aufgrund der fehlenden Überdachung sind die Schüler Regen und starker Sonneneinstrahlung schutzlos ausgeliefert.

Diese und weitere Handlungsempfehlungen werden dem Gremium in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 24. März, um 17.30 Uhr in der Stadthalle vorgelegt. Dann müssen Verwaltung und Gemeinderat überlegen, welche Maßnahmen umgesetzt werden müssen und können – gerade mit Blick auf die klammen Kassen.