Fußverkehrs-Check in Balingen: Zweite Begehung – Projekt zählt auf Expertise der Bürger

Im Rahmen des Fußverkehrs-Checks Baden-Württemberg findet in Balingen die nächste Ortsbegehung statt. Nach Frommern schaut man sich nun ein weiteres Gebiet an.
Als eine von 15 Kommunen nimmt die Stadt Balingen in diesem Jahr an den Fußverkehrs-Checks Baden-Württemberg teil. Unter dem Motto „Gehwege frei räumen“ wird der Fußverkehr in Balingen gemeinsam mit Bürgern, Politik und Verwaltung genau unter die Lupe genommen. Am 20. Oktober steht mit dem Gebiet Längenfeld die zweite und letzte Ortsbegehung auf dem Programm.