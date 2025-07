Als eine von 15 Kommunen in Baden-Württemberg wird Balingen vom Verkehrsministerium gefördert.

Die Behörde hat sich zum Ziel gesetzt, „den Fußverkehrsanteil in den nächsten Jahren von 22 auf 30 Prozent zu erhöhen“ und „Ortsmitten zum einen lebendiger, aber auch verkehrsberuhigter zu gestalten“. Helfen soll der Fußverkehrs-Check, der in diesem Jahr unter dem Motto „Gehwege frei räumen“ steht.

Verkehrsbegehungen im Herbst

Beginn war am Mittwoch in der Mensa des Balinger Gymnasiums mit einem Auftaktworkshop. „Der Fußverkehr ist ein vergessenes Verkehrsmittel und bietet aufgrund seiner Umwelt- und Sozialverträglichkeit, der Flexibilität, der Spontanität, dem nicht benötigten technischen Aufwand und der Gesundheitsförderung zahlreiche Vorteile“, sagte Manuel Kitzmann vom Fachbüro Planersocietät. Dieses wird den gesamten Prozess des Fußverkehrs-Checks begleiten und die Vorstellung der finalen Ergebnisse auch den zuständigen Stadtgremien erläutern.

Sicherlich aufgrund der Nähe zu anderen Schulen ein geeigneter Platz, der auch deshalb neben der ebenfalls verkehrsreichen Frommerner Schule in der gemeinsamen Diskussion am Ende im Fokus stand, so dass vermutlich diese beiden Schulkomplexe auch Hauptbestandteile von Verkehrsbegehungen im Herbst sein werden.

Nicht absenkbare Bordsteine

„Schulwege sind für uns in dieser Angelegenheit ein sehr wichtiges Thema. Wir haben hier 1600 bis 1700 Schüler an diesen Balinger Schulen und nur einen begrenzten Verkehrs- und Parkplatzraum zur Verfügung, dazu kommen noch die vielen Elterntaxis, weil bei uns im ländlichen Raum das Auto ein sehr starkes Verkehrsmittel ist“, meinte der Baudezernent der Stadt Balingen, Michael Wagner.

Kritikpunkte der Teilnehmer im Bereich der drei Schulen und auch eines angrenzenden Kindergartens waren die nicht absenkbaren Bordsteine, ein plötzlich aufhörender Radweg in der Hirschbergstraße, wenig bis mitunter überhaupt keine Querungsmöglichkeiten sowie viele stehende Autos und die grundsätzliche Enge.

„Problem bei diesem Radweg ist, dass diese in 30er Zonen generell nicht erlaubt sind“, erläuterte Wagner. In der Nähe der Frommerner Schule wurde unter anderem moniert, dass die Bushaltestelle nicht barrierefrei sei.

Gefahr auf in Endingen

„Für jeden Dritten ist Barrierefreiheit notwendig, für jeden Zehnten sogar unentbehrlich. Probleme sind gerade für Sehgeschädigte der fehlende Kontrast, für Rollstuhlfahrer die unterschiedlichen Höhenfelder und generell diverse Hindernisse auf dem Gehweg“, merkte Kitzmann an.

Zudem gibt es laut den Teilnehmern Probleme mit parkenden Autos, der Verkehr in der Beethovenstraße sei sehr rege, der Gehweg in unmittelbarer Nähe sehr eng und nur auf einer Seite begehbar. Dazu sei das gesamte Gebiet „Auf Buhren“ sehr auf Autofahrer ausgelegt.

Eine weitere Teilnehmerin des Auftaktworkshops stufte die Verkehrssituation in Endingen bei der B 27 als höchst verbesserungswürdig ein. Die Gehwege seien zu schmal, die Ampeln zu kurz geschaltet, und es würden zu viele Unfälle und Gefahrensituationen vorherrschen, Poller seien ihrer Meinung nach dringend erforderlich.

Anlässlich des Mottos „Gehwege frei räumen“ wurde sich auch näher mit diesen beschäftigt. Als größte Hindernisse wurden Mülltonnen, parkende Autos, Hecken, Verkehrsschilder und Masten auserkoren. „Früher mussten Gehwege nur 1,50 Meter breit sein, mittlerweile 2,50 Meter, was meiner Meinung nach ausreichend, komfortabel und funktional ist“, so Wagner, der betonte, dass relativ kostenarm in dieser Hinsicht in Balingen schon viel erreicht werden könne.