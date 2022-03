1 Autos sind nach Ansicht der Hechinger AfD Voraussetzung für Leben auf dem Marktplatz. Ob da eine Fußgängerzone nicht besser ankommt, wird man nach dem diffusen Ende des KlimaMobil-Projekts so schnell nicht mehr erfahren. Der Gemeinderat hat nun diskutiert, wer, wie, was entschieden hat. Foto: Stopper

Vom Stil her war es sicher keine Meisterleistung, wie Stadt und Fraktionssprecher das Fußgängerzonen-Projekt auf dem Marktplatz beendet haben, das wurde am Donnerstag bei der Nachbetrachtung der Vorgänge in der Ratssitzung deutlich. Klar wurde aber auch: Die Entscheidung zur Beendigung entsprach dem Mehrheitswillen des Gemeinderats.















Hechingen - Die probeweise Kurzzeit-Fußgängerzone wäre Hechingens Projekt im Rahmen des Landesprogramms "KlimaMobil" gewesen. Andere Kommunen im Land, die dafür ausgewählt wurden, haben mittlerweile was auf die Beine gestellt in Sachen Verkehrsreduzierung. Hechingen flog raus, weil es sein Fußgängerzonen-Projekt frühestens 2025 anpacken wollte.

Ob wirklich jemand geglaubt hat, dass Land und Bund ein für dieses Jahr geplantes Projekt einfach mal drei Jahre verschieben, sei dahingestellt. Die Vorgänge um diese Entscheidungen waren jedenfalls Anlass für einen Streit, der am Donnerstag im Gemeinderat noch einmal aufgearbeitet wurde.

Entscheidung nach massivem Protest der Einzelhändler

Der Zankapfel: Die Entscheidung, die Fußgängerzone auf keinen Fall dieses Jahr auszuprobieren sondern sie auf das Jahr 2025 zu verschieben, fiel letztlich in einer kleinen Fraktionschef-Runde mit Bürgermeister Philipp Hahn, nachdem Einzelhändler über den Stadtmarketingverein massiv protestiert hatten. Allerdings hatte es zuvor schon eine Ratssitzung gegeben, in der die Mehrheits-Stimmung gegen die Fußgängerzone deutlich wurde.

Bürgermeister Hahn räumt möglichen Fehler ein

Was vielleicht niemand ahnen konnte, möglicherweise aber doch: Der Projekt-Verantwortliche des Landes machte bei der Verschiebung nicht mit. Sofort oder gar nicht, so seine Antwort. Also gar nicht, entschied dann Bürgermeister Philipp Hahn. Dass er hier möglicherweise einen Fehler gemacht hat, räumte er am Donnerstag ein. "Da hätte ich sagen können, dass wir das erst im März im Gemeinderat entscheiden müssen", sagte er in seiner Stellungnahme. Womit Hahn aber Recht hatte und sich auch darauf berufen konnte, nicht eigenmächtig gehandelt zu haben: Dass die Fußgängerzone auf keinen Fall dieses Jahr gemacht werden soll, war in einer vorangegangenen Sitzung mit den Fraktionsvertretern besprochen worden. Aber da ging man davon aus, dass das noch im Gemeinderat besprochen wird.

Viel Arbeit in das Projekt gesteckt

Besonders erbost hat dieses Vorgehen die Bunte Liste, wo unter anderem Almut Petersen viel Zeit in die Projektbeantragung gesteckt hatte. Richtig sauer ist auch Roland Huber von den Freien Wählern, der ebenfalls stark für dieses Fußgängerzonen-Vorhaben gearbeitet hat. Petersen und er sahen eine Chance für die Innenstadt, die nun am Kleinmut der Räte gescheitert ist. Beide waren an diesem Sitzungsabend verhindert, ließen aber Stellungnahmen verlesen, die nicht nur die eigentliche Entscheidung gegen die Fußgängerzonen-Verschiebung kritisierten, sondern eben auch den diffusen Entscheidungsprozess. Das hätte in die Ratssitzung gehört, finden sie.

Ratsentscheidung spielt AfD-Rat Rosenstock in die Karten

Wirklich bitter für die an diesem Abend recht stille Mehrheit der Gemeinderäte war dann aber, dass sie damit AfD-Gemeinderat Kai Rosenstock in die Karten spielten. Die AfD war von Anfang an gegen die Fußgängerzone gewesen, weil Rosenstock gegen jegliche Beschränkung von Autoverkehr in der Innenstadt ist, wie er in seiner Rede mehrfach betonte. Fußgängerzonen sind für ihn eine Missachtung des freien Autofahrer-Willens, ohne Auto sind Innenstädte dem Tode geweiht. Warum ausgerechnet der ziemlich autofreundliche Hechinger Marktplatz so viele Leerstände hat, darauf ging er nicht ein.

Die große Mehrheit der anderen Räte verzog zwar das Gesicht über Rosenstocks drastische Argumentation, ließ das aber mal so stehen. Nur Stil-Kritik am politisierenden Ton des AfD-Ratskollegen wurde geäußert. Was hätten die stille Ratsmehrheit auch sagen können. Denn wie Rosenstock sind sie ja auch gegen eine Fußgängerzone. Zumindest dieses Jahr.

Regina Heneka: "Die CDU hätte komplett gegen diesen Versuch gestimmt"

Lediglich Regina Heneka hatte den Mut zu sagen, "die CDU hätte komplett gegen diesen Versuch gestimmt." Ob das stimmt, und wie viele anderen Räte so denken, hätte eine Abstimmung im Rat an diesem Abend zeigen können. So bleibt ein unbefriedigender Nachgeschmack.