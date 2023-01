2 So sieht derzeit die Abrissbaustelle an der Ecke Lauterbacher/Leibbrandstraße aus. Quelle: Unbekannt

In der Geißhaldenstraße und der Lauterbacher Straße werden zurzeit Häuser abgerissen, um eine Neuordnung und Aufwertung des Gebiets zu ermöglichen. Die Pläne hierzu wurden unter anderem im Rahmen der Landesgartenschaubewerbung 2017 vorgestellt.















Link kopiert

Schramberg - Ziele der Veränderung sind laut Mitteilung der Stadt, die Fußgängerzone möglichst bis zum City Center zu verlängern und die Schiltach naturnaher zu gestalten. Der Busbahnhof soll so umgestaltet werden, dass Fußgänger sicher und bequem in die Innenstadt kommen.

Gegenverkehr im Tunnel

Gegenverkehr im Schlossbergtunnel soll den Verkehr in der Innenstadt reduzieren und intelligenter führen. "Manchmal schmerzt es, wenn lang gekannte Häuser aus dem Stadtbild verschwinden," so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. "Deshalb ist es wichtig sich bewusst zu machen, welche Entwicklung dadurch möglich wird. In der Geißhaldenstraße und am Busbahnhof gewinnen wir so Platz, um das Gebiet für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer deutlich attraktiver gestalten zu können."