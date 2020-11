Fußgängerzone bleibt menschenleer Albstädter Lichtspaziergang wohl kein Erfolg

Sarah Braun erklärte als Pressesprecherin der Stadt Albstadt, dass ein solcher "Lichtspaziergang" auch nicht angemeldet gewesen war. Und auch für die kommenden Wochen seien bisher noch keine Anmeldungen beim Ordnungsamt eingegangen.

Albstadt war wohl nicht alleine

Wie Recherchen unserer Redaktion zeigen, fiel der "Lichtspaziergang" wohl nicht nur in Albstadt ins Wasser. In verschiedenen Telegramm-Gruppen, über die sich die Demonstranten organisieren, berichteten Mitstreiter davon, ganz alleine in einer Fußgängezone gestanden zu haben. In Rottweil seien es nur zwei Menschen gewesen, wie "Angela" in einer der Gruppen schreibt. "Mi ke" berichtet etwa, dass er "die dritte Woche ganz alleine" vor einem Rathaus gestanden habe und auch sonst beklagen sich viele der "Friedensboten" - wie sich die Mitstreiter in einigen Orte nennen - über wenig Unterstützung.

Die Balinger Gruppe rechnet hingegen mit noch mehr Zuspruch in den kommenden Wochen. Die Demonstration soll nun eventuell örtlich verlegt werden und auch eine kleine Band mit Gitarren und Gesang soll dabei sein, wie es aus einer Telegramm-Gruppe hervorgeht.