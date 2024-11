Fußgängersteg bei Bahnhof: Rostigste Brücke Bisingens muss erneuert werden – nur wie?

1 Die Treppe der Fußgängerbrücke beim Bahnhof ist augenscheinlich sehr rostig. Foto: Gern

Der Gemeinderat hat einmal mehr über die rostigste Brücke Bisingens gesprochen. Sicher scheint: Die Bahn hält sich beim Steg über die Gleise beim Bahnhof fein raus. Kurz war während des Gemeinderats die ganz große Lösung im Gespräch.









Die Bahnlinie zerschneidet Bisingen. Wer vom einen Bereich in den anderen will, muss daher einige Umwege in Kauf nehmen. Der Fußgängersteg über die Bahnlinie beim Bahnhof wird daher auch von Fußgängern genutzt, in der Hauptsache aber sicher von Bahn-Fahrgästen. Wie es mit diesem Steg nun weitergeht, hat der Gemeinderat andiskutiert, bislang aber nicht beschlossen.