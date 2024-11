Fußgängerampel in Hechingen-Schlatt: „Tagtäglich wird über rot gefahren“

1 Die Fußgängerampel im Hechinger Stadtteil Schlatt sorgen für Diskussionsstoff bei unseren Lesern. Es gibt gehäuft Beschwerden, dass Autofahrer rote Ampeln missachten. Foto: Benjamin Roth

Dass Autofahrer im Hechinger Stadtteil Schlatt rote Fußgängerampel missachten, berichtet nun auch unsere Leserin Anna Masoomi. Sie sieht einen Hebel zur Verbesserung der Situation im Lärmaktionsplan der Stadt Hechingen.









In ihrem Leserbrief vom 13. November berichtet Jessica Spindler von der gefährlichen Situation an den Fußgängerampeln in Schlatt, und davon, dass sie es tagtäglich erlebt, wie die Ampeln bei Rot überfahren werden. Ich wohne ebenfalls in Schlatt und kann nur sagen: Sie hat vollkommen Recht.