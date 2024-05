Eine Umleitung, die in einer Sackgasse endet

Fußgänger-Verwirrung in Calw

1 Für Fußgänger verboten – doch das gilt auch für das Ende der Umleitung in der Sonnenhalde. Wohin also dann? Foto: Klormann

Seit Wochen gibt es für Fußgänger in Heumaden kein Durchkommen von der Sonnenhalde Richtung Kernstadt. Der Grund: eine Baustelle. Das Problem: Schilder weisen zwar eine Umleitung aus, die führt aber ebenfalls zu einer Sperrung. Wir haben nachgehakt, wie es dazu kam – und wie es jetzt weitergeht.









Link kopiert



Seit einiger Zeit wird in der Sonnehalde in Heumaden gebaut. Hier entsteht ein Stauraumkanal in Form mehrerer, rechteckiger und hohler Baukörper, die wie eine Kaskade hintereinander eingebaut werden.