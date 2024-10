Der 64 Jahre alte Fahrer des Wagens befuhr aus zunächst nicht näher bekannten Gründen den FR 1 und versuchte mit seinem Fahrzeug mutmaßlich auf die Güterbahnbrücke zum dortigen Fahrradweg FR 2 zu gelangen. Trotz mehrfacher Rangierversuche misslang das Vorhaben aufgrund baulicher Gegebenheiten.

Zwei Zeugen wurden auf das Fahrzeug aufmerksam und versuchten den 64-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Hierbei wurde einer der beiden Fußgänger leicht an den unteren Extremitäten verletzt.

Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann vor Ort stellen und einer Kontrolle unterziehen. Hinweise für eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung konnten nicht festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer medizinischen Ursache des Vorfalls aus.

Der Unfallverursacher und der verletzte Fußgänger wurden für weitere Abklärungen in eine Freiburger Klinik transportiert.Bei dem Vorfall entstand Sachschaden am Auto des 64-Jährigen sowie an mehreren Brückengeländern in noch unbekannter Höhe. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.