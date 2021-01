Fußgänger totgefahren? Neudinger Unfall beschäftigt weiter die Region

"Die genaue Todesursache muss jetzt zuerst geklärt werden", erklärt Popp. Dazu soll es eine Obduktion geben. Bei ihr soll geklärt werden, "ob es einen kausalen Zusammenhang mit dem Fahrzeug gibt". So kann etwa ausgeschlossen werden, ob die Person nicht vor dem Kontakt mit dem Fahrzeug schon gestorben ist.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher sei auf der Kreisstraße von Pfohren in Richtung Neudingen gefahren. Am Ortseingang habe er mit seinem Fahrzeug den 47-jährigen Fußgänger erfasst. Der habe sich gerade auf oder auch am Fahrbahnrand der Längestraße befunden. Ohne sich um den Fußgänger zu kümmern, sei der Unbekannte einfach weiter gefahren. Der 47-jährige Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Unfallsachverständiger

Zur genauen Klärung des Unfalls sei mit dem Fall nun auch ein Unfallsachverständiger beschäftigt. Er habe laut Polizei seine Arbeit bereits am Samstagabend aufgenommen und die Unfallstelle besichtigt. Sachverständige werden immer dann gerufen, wenn es besonders schlimm gekracht hat, gar zu Toten oder Schwerverletzten gekommen ist. Die Unfallstelle wird genau analysiert, Spuren werden gesichert, eventuell vorhandene Splitter oder Fragmente. Gibt es Bremsspuren oder andere Hinweise, war der Unfallfahrer etwa zu schnell unterwegs? "Wir müssen dann schauen, was die Spurenlage ergibt", so Popp. Zu dem Fall hat die Polizei mittlerweile eine Ermittlungsgruppe mit Sitz in Zimmern ob Rottweil eingerichtet. Und welche Konsequenzen stehen für den flüchtigen Fahrer im Raum? "Wenn sie jemanden überfahren und dann flüchten, steht fahrlässige Tötung und Unfallflucht im Raum", erklärt Popp. Eine fahrlässige Tötung kommt häufig in Zusammenhang mit Unfällen im Straßenverkehr vor. Je nach Fall kann sie eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen, oder eine hohe Geldstrafe.

Dringend erbeten werden Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug. Hinweise an die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter Telefon 0741/ 34 87 90 oder an das Revier Donaueschingen unter 0771/ 83 78 30.

Laut dem statistischen Bundesamt gab es im Jahr 2019 weniger Verkehrstote in Deutschland zu beklagen als im Jahr zuvor. So sind 3046 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Insgesamt sei die Anzahl der bei Unfällen Getöteten in den vergangenen 30 Jahren stark zurückgegangen. 417 Fußgänger kamen ums Leben. Von ihnen kommt die Mehrheit innerorts um, etwa 73,9 Prozent aller getöteten Fußgänger. Etwa 10 400 Unfälle haben sich an Zebrastreifen und Fußgängerfurten ereignet. Dabei starben 85 Menschen.