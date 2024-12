1 Um den Bereich der Fußgänger deutlich abzugrenzen, sollen hier Pflanzkübel aufgestellt werden. Auch eine Vorrang-Regelung für den Verkehr soll es geben. Foto: Guy Simon

Damit Passanten zwischen St. Johann und den Arkaden künftig sicherer unterwegs sind, lässt der Gemeinderat dort Blumenkübel aufstellen.









An der Engstelle zwischen Donaueschinger Stadtkirche und Arkaden kommen sich oft Fußgänger und Fahrzeuge in die Quere, dabei sind an dieser Stelle häufig viele Menschen in Richtung der Donauquelle unterwegs. Deren Gefährdung soll drastisch reduziert werden, wenn es nach den Stadträten geht.