Fußballvereine in Triberg Was Sportler zu Teil-Lockdown sagen

Der Vorsitzende des FC Triberg 1910, Clemens Scherzinger, nimmt es "sportlich": "Wir stellen uns in den Dienst der Sache und hoffen, dass wir mit unserem Spiel- und Trainingsverzicht zur allgemeinen Verbesserung der Pandemielage beitragen können. Besser wir im Freizeitsportbereich, als Wirtschaft, Handel, Kindertagesstätten und Schulen", so seine Zusammenfassung - stets in der Hoffnung, dass es in vier Wochen weitergeht. "Solidarität ist in dieser Zeit gefragt und genau das zeigen die Sportvereine hiermit", nennt der FC-Vorsitzende Grundlegendes.