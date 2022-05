1 Die Fußballer in Überauchen trauern um Achim Drzyzga. Foto: (Archiv) Eich

Mit Achim Drzyzga verstarb vor Kurzem ein in der Region bekannter Fußballer und Trainer nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 65 Jahren.















Brigachtal-Überauchen - Seine fußballerische Laufbahn begann beim VfB Villingen. Dort spielte er bereits in der Jugend überaus erfolgreich.

Als flinker und giftiger Angreifer schaffte er auch den Sprung in die erste Garnitur des VfB. Er gehörte dann zu der legendären Verbandsligaelf von Trainer Robert Nies, die in der Saison 1980/81 das Lokalderby beim FC 08 mit 2:1 gewann. Sein Bruder Robert schoss damals den Siegtreffer.

Nach seiner Zeit beim VfB Villingen veränderte sich Achim Drzyzga Richtung Brigachtal, wo er seine große Liebe und eine neue sportliche Heimat beim SV Überauchen fand. Er gehörte zu dem Team, das in der Saison 1982/83 vor dem FC Pfaffenweiler die Meisterschaft in der Kreisliga A errang und mit dem Aufstieg in die Bezirksliga für den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte sorgte. Beim entscheidenden 2:0-Sieg in Aasen steuerte Drzyzga einen Treffer bei. In der Saison 1985/86 übernahm er von Martin Heckele das Amt als Spielertrainer.

Als es in der Runde 1986/87 nicht gut lief, holte er drei seiner Brüder aufs Spielfeld zurück. Mit einer unglaublichen Aufholjagd wurde noch der Klassenerhalt geschafft. Zu Beginn der Saison 1988/89 übergab Achim Drzyzga die Leitung der Mannschaft an seinen Bruder Robert. Zeitweilig mischten von Familie Drzyzga mit Rudolf, Hans, Heini, Günther, Achim und Robert gleich sechs Akteure im Bezirksliga-Team mit. Auch abseits des Platzes unterstützte Achim Drzyzga, der sein Berufsleben bei der Firma Kienzle (heute Continental) verbracht hatte, den SV Überauchen wo es ging, packte zum Beispiel beim Bau des Rasenplatzes tatkräftig mit an. Später engagierte er sich auch im Förderverein und blieb dem SVÜ Zeit seines Lebens verbunden. Er hinterlässt seine Frau Marlies und zwei Kinder.