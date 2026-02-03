Fußballturnier in Wildberg: Blitzpiloten setzen sich im Finale durch
Die siegreichen Mannschaften der Blitzpiloten und AH&Friends sowie der Gewinner des Fairnesspokals BC Schornsteinfeger Foto: Michael Ostertag

Bei der 16. Auflage des Wildberger Hobbyturniers in der Wildberger Sporthalle spielten elf Mannschaften um den Sieg.

Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen, bei denen sich die vier bestplatzierten Mannschaften für das Viertelfinale qualifizierten. Im Spiel um Platz drei haben sich die Wildberger Kickers gegen die Bewegungslegastheniker im Zehnmeterschießen durchgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Den Turniersieg erspielten sich die Blitzpiloten durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen die Mannschaft AH&Friends.

 

Spannende und faire Begegnungen

Über das gesamte Turnier war die Halle sehr gut besucht und die Zuschauer sahen über weite Strecken faire und spannende Begegnungen. Insgesamt wurden 107 Tore erzielt, bei denen jedes zehnte Tor mit einem Preis belohnt wurde.

Den Fairnesspokal erhielt in diesem Jahr die Mannschaft BC Schornsteinfeger. Diese junge Mannschaft ist im Viertelfinale im Zehnmeterschießen ausgeschieden und hat sich über das Turnier hinweg vorbildlich und fair verhalten.

Der TSV Wildberg bedankt sich bei allen teilnehmenden Mannschaften, bei den Schiedsrichtern sowie bei allen Helfern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung ein solches Turnier nicht möglich wäre, heißt es in der Pressemitteilung.

 