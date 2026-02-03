Fußballturnier in Wildberg: Blitzpiloten setzen sich im Finale durch

1 Die siegreichen Mannschaften der Blitzpiloten und AH&Friends sowie der Gewinner des Fairnesspokals BC Schornsteinfeger Foto: Michael Ostertag Bei der 16. Auflage des Wildberger Hobbyturniers in der Wildberger Sporthalle spielten elf Mannschaften um den Sieg.







Link kopiert



Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen, bei denen sich die vier bestplatzierten Mannschaften für das Viertelfinale qualifizierten. Im Spiel um Platz drei haben sich die Wildberger Kickers gegen die Bewegungslegastheniker im Zehnmeterschießen durchgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Den Turniersieg erspielten sich die Blitzpiloten durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen die Mannschaft AH&Friends.