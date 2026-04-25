Fußballstadion: Reinigungskraft findet Leiche in Schalker Veltins-Arena

1 Der Mann war nach Angaben der Polizei bei einer Führung durch das Stadion vom FC Schalke 04 dabei gewesen. (Symbolbild) Foto: Anke Waelischmiller/dpa Unerwartete Entdeckung im Stadion des Fußball-Bundesligisten in Gelsenkirchen: Einen Tag nach einer Führung wird ein Toter entdeckt. Was laut Polizei zu den Hintergründen bekannt ist.







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Gelsenkirchen - In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist eine Leiche gefunden worden. Es habe sich um einen älteren Mann gehandelt, der an einer natürlichen Todesursache starb, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei am Mittwoch als Besucher bei einer Führung durch die Spielstätte des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 dabei gewesen, am Donnerstag wurde er von einer Reinigungskraft gefunden. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.