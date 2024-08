Fußball ist die beliebteste Sportart dieser Welt. Millionen von Menschen gehen wöchentlich in Stadien, um Ihre Lieblingsvereine anzufeuern. Wer schon einmal bei einem Weltklasse Live Spiel dabei war, weiß was Sache ist. Lesen Sie unbedingt weiter und erfahren Sie, welche 5 Fußballstadien auf Ihrer Bucket-Liste Platz finden sollten.

1. Allianz Arena

Zuallererst das Heimatstadion des FC Bayern München. Die Allianz Arena ist eine Top Adresse für ein unglaublich schönes und modernes Stadion. Und vielleicht wird dies auch das Stadion zu einer Ihrer ersten Fußballreisen? Mit einer Kapazität von mehr als 75.000 Personen kann sich dies im internationalen Vergleich wirklich sehen lassen. Und wenn sie alles erleben wollen, ist eine Tour durch das Stadion wirklich zu empfehlen. So kann jeder einzelne Erfolg und Pokal des Vereins bestens begutachtet werden.

2. Santiago Bernabéu

Weiter im Text mit der Heimatstätte des FC Real Madrid. Das Estadio Santiago Bernabéu befindet sich zwar gerade noch im Umbau, strahlt aber schon in vielerlei Hinsicht mit neuen, hochmodernen Features. Die Mannschaft dort auflaufen zu sehen und die Atmosphäre zu erleben, ist eine einzigartige Erfahrung, die Sie gemacht haben müssen. Sie möchten ein hochkarätiges Match im Estadio Santiago Bernabéu erleben, dann buchen Sie am besten Tickets für das El Clásico gegen den FC Barcelona.

3. San Siro

Und dann gibt es das San Siro in Mailand. Dieses Stadion ist ganz besonders, da sich der AC Milan und Juventus Turin dieses Schmuckstück teilen. Somit gibt es direkt zwei Möglichkeiten, zwei Topvereine im Stadion spielen zu sehen. Hier empfiehlt sich natürlich am größten das Derby zwischen den zwei Teams. Legenden wie Zlatan Ibrahimovic oder Kaká haben sich unsterblich in diesem Stadion gemacht. Ebenso hat das San Siro auch eine Kapazität von mehr als 75.000 Zuschauern. Dieses Stadion muss auf jeden Fall auf ihre Bucket-Liste.

4. Wembley

Unter Fußball Liebhabern gibt es wohl kein Stadion, welches das Herz höher schlagen lässt als das Wembley in London. Unzählige legendäre Momente sind dort bereits geschehen. Der Name ist Programm. Das Stadion beheimatet die englische Nationalmannschaft. Im Jahre 1972 besiegte in diesem Stadion die deutsche Mannschaft die englische Mannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft. Und wer in diesem Jahr die Trophäe stemmen durfte, wissen wir alle, nämlich Deutschland. Ein Besuch dieses geschichtsträchtigen Stadions ist es auf jeden Fall für jeden Fußballfan wert.

5. Camp Nou

Und zu guter Letzt, aber definitiv genauso wichtig wie die anderen Stadien auf der Liste, das Camp Nou des FC Barcelona. Die ehemalige Heimatstätte des vermutlich besten Fußballers der Welt, Lionel Messi. Auch dieses Stadion befindet sich gerade im Umbau und wird bei der Neueröffnung eines der größten und hochmodernsten in ganz Europa sein. Für dieses Stadion sollten Sie unbedingt Tickets gegen Real Madrid oder Atletico Madrid buchen. Auch dieses Stadion gehört völlig zu Recht auf Ihre Bucket-Liste.