Fußballspaß in Rottweil: So gut läuft es bei Joshua Kimmichs Academy
Die Nachwuchskicker der Kimmich Academy mit ihren Trainern beim Herbst Camp in Rottweil. Foto: KIMMICH ACADEMY

Über 130 Kinder erlebten beim Herbst Camp in Rottweil einen Tag voller Spielfreude. Ein Highlight war die Live-Schalte mit Joshua Kimmich, der die Spieler persönlich motivierte.

Das Herbst Camp der Kimmich Academy sorgte am vergangenen Sonntag auf dem Sportgelände in Rottweil für Begeisterung bei über 130 Kindern. Einen Tag lang drehte sich alles um Spaß, Teamgeist und Leidenschaft für den Fußball. Das Trainerteam um Manfred Flohr, Geschäftsführer der Kimmich Academy, bot den Nachwuchsspielern Einheiten mit Ballarbeit, Dribblings und Spielformen. Im Mittelpunkt standen Spielfreude und Fairplay – Werte, die in allen Angeboten der Kimmich Academy vermittelt werden.

 

Kimmich am Telefon

Ein besonderes Highlight war eine Live-Schalte mit Joshua Kimmich, der sich telefonisch über Mikrofon direkt an die Kinder wandte. Er begrüßte die Teilnehmenden persönlich, wünschte ihnen viel Spaß und bestärkte sie. Der direkte Gruß sorgte für große Motivation und strahlende Gesichter.

Die Kimmich Academy bietet in den Regionen Schwarzwald und Bodensee regelmäßig Fördertrainings und Camps für Kinder und Jugendliche an. Ziel ist es, junge Spieler sportlich und persönlich zu fördern. Weitere Informationen zu kommenden Camps und Fördergruppen gibt es unter www.kimmich-academy.com.

 