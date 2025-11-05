Fußballspaß in Rottweil: So gut läuft es bei Joshua Kimmichs Academy

So gut läuft es bei Joshua Kimmichs Academy

1 Die Nachwuchskicker der Kimmich Academy mit ihren Trainern beim Herbst Camp in Rottweil. Foto: KIMMICH ACADEMY Über 130 Kinder erlebten beim Herbst Camp in Rottweil einen Tag voller Spielfreude. Ein Highlight war die Live-Schalte mit Joshua Kimmich, der die Spieler persönlich motivierte.







Link kopiert



Das Herbst Camp der Kimmich Academy sorgte am vergangenen Sonntag auf dem Sportgelände in Rottweil für Begeisterung bei über 130 Kindern. Einen Tag lang drehte sich alles um Spaß, Teamgeist und Leidenschaft für den Fußball. Das Trainerteam um Manfred Flohr, Geschäftsführer der Kimmich Academy, bot den Nachwuchsspielern Einheiten mit Ballarbeit, Dribblings und Spielformen. Im Mittelpunkt standen Spielfreude und Fairplay – Werte, die in allen Angeboten der Kimmich Academy vermittelt werden.