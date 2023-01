1 Mario Basler sucht zu Beginn jeder Halbzeit den Kontakt mit dem Publikum. Foto: Bombardi

Mario Basler, ehemaliger Fußballprofi und heutiger Entertainer, begeisterte sein Publikum im Capitol.















VS-Schwenningen - Der Auftakt ins neue Kleinkunst- und Kino-Jahr im Capitol-Lichtspielhaus ist geglückt. Geschäftsführer Sascha Zivkovic und seinem Team ist es gelungen, mit dem ehemaligen Fußballprofi und heutigen Entertainer Mario Basler mit einem Highlight ins Jahresprogramm zu starten.

Parallel dazu war erstmals die frisch renovierte Event-Theaterbar geöffnet, die sich vor Programmbeginn, während der Pause und im Anschluss als Treffpunkt zum Small Talk entpuppte.

Geschichten aus Profilaufbahn

Im Fokus des Abends stand jedoch der einst "Super Mario" gerufene Fußballstar, der mit seinem Programm "Basler brennt" mit Geschichten aus seiner Profilaufbahn für reichlich gute Laune sorgte und die Lachmuskeln der Zuhörer strapazierte.

Basler gab sich dabei so wie man ihn kennt. Er erzählte Geschichten, die sich hinter den Kulissen des Fußballbusiness abspielten und kokettierte mit seiner Genialität, die ihm einst den Ruf als Fußballkünstler einbrachte. Er gab sich in der ihm eigenen "Bescheidenheit", die gerne darin gipfelte, dass er stets zur Elite des Fußballsports zählte.

Halbzeit beginnt im Publikum

Doch vor allem zeigte er sich auch nahbar. Zu Beginn jeder Halbzeit suchte er den direkten Kontakt zum Publikum, stellte Fragen und antwortete schlagfertig. Geschickt eingebaut hatte Basler auch Passagen aus seiner Biografie als Fußballspieler und eine Autogramm- und Merchandisingrunde als Zugabe.

Zu Beginn des ersten Programmteils klapperte Basler das Alter seines Publikums ab und entdeckte im 13 Jahre alten Lukas und dem elf Jahre alten Max zwei absolute Youngsters. Auch in der zweiten Hälfte stellte er spontan den Kontakt zum Publikum her, in der er diverse Fragen beantwortete, die er während der Halbzeitpause einsammelte.

Basler spielte zum Vergnügen des Publikums mit seiner geringen Begeisterung für das Training. Dort war es ihm stets leicht gefallen, auf besondere Anstrengungen zu verzichten. Er beschrieb seine besonderen Beziehungen zu seinen Kollegen wie Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Uli Bierofka oder Otto Rehhagel.

Stets mit einer Prise Humor

Immer mit einer Prise Humor und Schlagfertigkeit versehen, strapazierte er das Zwerchfell seines Publikums. Dann ertönte zum letzten Mal ein Pfiff, der unmissverständlich das Ende von zwei kurzweiligen und unterhaltsamen Stunden im Capitol signalisierte.

Info: Weitere Termine

Während Basler seine Tour in weiteren Städten fortsetzt, bietet das Capitol seinem Publikum im Januar mit den Auftritten von Hans Werner Olm am 13. Januar und Stephan Lucas am 20. Januar zwei weitere Kleinkunstereignisse an. Im März stehen Auftritte von Marie-Anjas Lumpp, Markus Maria Profitlich und "Elf Freunde" im Terminkalender.