Am 21. Spieltag der Verbandsliga der Frauen muss der TSV Frommern am Sonntag (11 Uhr) bei den VfL Sindelfingen Ladies antreten.

Befreit können die Frauen des TSV Frommern in die beiden letzten Saisonspiele gehen. Den Klassenerhalt hat sich die Mannschaft von Trainerin Petra Linder bereits durch einen 3:2-Heimsieg gegen den SV Jungingen in der Vorwoche gesichert.

Gegner auf Augenhöhe

In Sindelfingen steht nun das letzte Auswärtsspiel auf dem Programm. Es ist das Duell der Tabellennachbarn – Sechter gegen Siebter. Beide Teams haben aktuell 25 Punkte auf ihrem Konto, genauso viele, wie der Tabellenfünfte SV Jungingen. „Weil Sindelfingen gegen den VfB Stuttgart II eine Packung bekommen hat, stehen wir vom Torverhältnis ein Tor besser da. Wir haben noch was gut zu machen aus dem Hinspiel. Das haben wir 1:4 verloren“, weiß Petra Linder.

Revanche für das Hinspiel

„Da hat bei uns nicht viel funktioniert, es war kein gutes Spiel von uns und wir haben ein frühes Gegentor kassiert, was uns aus dem Konzept gebracht hat“, so Linder, die unterstreicht, dass sich ihr Team in wesentlichen Punkten seither verbessert hat. „In der Rückrunde haben wir weniger Fehler im Spielaufbau gemacht und auch in puncto Torabschlüsse haben wir zugelegt.“

Taktische Marschroute

Das Rückspiel in Sindelfingen bietet nun die Möglichkeit sich für die Hinspielschlappe zu revanchieren. „Wir wollen die drei Punkte mitnehmen. Wir werden alles raus hauen, was geht. Es ist auch mal schön, in ein Spiel ohne Druck zu gehen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Sindelfingen hat in der Offensive schnelle Außenspielerinnen. Anfällig sind sie eher in der Defensive. Wir werden den Gegner hoch anlaufen und sie zu Fehlern zwingen.“

Heimspiel zum Ausklang

Im letzten Saisonspiel am Samstag, 31. Mai dürfen die Frommerner Frauen dann noch einmal zuhause antreten. Gegner am 22. Spieltag wird der bereits abgestiegene FV Bellenberg sein. Theoretisch könnte sich die Mannschaft von Petra Linder noch Tabellenplatz fünf im Abschlussklassement der Verbandsliga sichern.