Fußballkreis Pforzheim: Vorstand bricht im Sommer auseinander

Beim Fußballkreis Pforzheim stehen enorme personelle Veränderungen an.
Im Vorstand des Fußballkreises Pforzheim stehen zur nächsten Saison bedeutende personelle Veränderungen an. Der Kreisvorsitzende Rolf Eberle sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Udo Simon (Spielbetrieb) und Benjamin Pieper (Finanzen) haben angekündigt, ihre Ämter zum 30. Juni auf eigenen Wunsch niederzulegen. Diese frühzeitige Ankündigung soll den Vereinen und dem Verband Planungssicherheit geben und einen reibungslosen Übergang ermöglichen.