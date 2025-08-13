Fußballkreis Pforzheim: Fairste Teams erhalten Goldbarren

Die Fußball-Kreisliga Pforzheim ist in die neue Saison gestartet. Die Spvgg Conweiler/Schwann und der 1. FC Birkenfeld lieferten sich vor rund 300 Zuschauern ein Duell, das relativ schnell in eine Richtung ging. Nach 47 Minuten stand es bereits 5:0. Das Spiel endete mit einem deutlichen 8:1 für die Gastgeber von „Coschwa“. Doch nicht nur der sportliche Auftakt stand im Mittelpunkt, sondern auch die Würdigung des unersetzlichen ehrenamtlichen Engagements im Amateurfußball.

Seit 1983 im Verein aktiv

In der Halbzeitpause wurde der Sieger des DFB-Ehrenamtskandidat aus dem Kreis Pforzheim, Wolfgang Muhr vom SV Büchenbronn, für seinen herausragenden Einsatz geehrt. Die Ehrung unterstreiche die Bedeutung des Ehrenamts, das die Basis für den Fußballsport bildet. Muhr, seit 1983 im Verein aktiv, war maßgeblich am Erfolg und Zustand des Sportgeländes und der Fußballabteilung des SV Büchenbronn beteiligt. Er durchlief so gut wie alle Stationen, vom Jugend- und Aktivenspieler über verschiedene Verwaltungspositionen, Platzkassier und zweiter Vorstand bis hin zum ersten Vorstand seit 2002. Zudem ist er Turnierorganisator des jährlichen Hahn-Cups.

Die wenigsten Karten

Ebenfalls in der Halbzeitpause wurden die Fairplay-Sieger der vergangenen Saison ausgezeichnet. Sieger wurden die Mannschaften mit den wenigsten Karten in ihrer jeweiligen Liga. Dies waren in der Kreisliga der FC Nöttingen II, in der Kreisklasse A die SG Ölbronn/Dürrn (Staffel 1) und der SV Büchenbronn (Staffel 2), in der Kreisklasse B der FV Niefern II (Staffel 1) und der VfB Pfinzweiler (Staffel 2) sowie in der Kreisklasse C die TG Stein II (Staffel 1), der VfB Pfinzweiler II (Staffel 2) und der SV Königsbach III (Staffel 3). Die Fairplay-Sieger wurden mit einem neuen Spielball und einen Goldbarren (ein Gramm) im Wert von rund 100 Euro, gesponsert von der Sparkasse Pforzheim Calw, belohnt.

Rückgrat des Sports

Patrick Weber, Pressesprecher des Fußballkreises Pforzheim, betont: „Der Kreisliga-Auftakt war ein würdiger Rahmen, um den vielen Ehrenamtlichen im Fußballsport zu danken. Ohne ihren Einsatz wäre der Fußball in seiner heutigen Form nicht möglich. Sie sind das Rückgrat des Sports und verdienen unsere Anerkennung und Unterstützung.“