Fußballkreis Pforzheim: Fairste Teams erhalten Goldbarren

Der Fußballkreis Pforzheim startet mit Fair-Play-Ehrungen in die neue Saison.
Die Fußball-Kreisliga Pforzheim ist in die neue Saison gestartet. Die Spvgg Conweiler/Schwann und der 1. FC Birkenfeld lieferten sich vor rund 300 Zuschauern ein Duell, das relativ schnell in eine Richtung ging. Nach 47 Minuten stand es bereits 5:0. Das Spiel endete mit einem deutlichen 8:1 für die Gastgeber von „Coschwa“. Doch nicht nur der sportliche Auftakt stand im Mittelpunkt, sondern auch die Würdigung des unersetzlichen ehrenamtlichen Engagements im Amateurfußball.