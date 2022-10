3 Die "Fußballköche" traten gegen eine Regionalauswahl aus dem Landkreis Freudenstadt im Freudenstädter Championspark an Foto: Wagner

In einem Benefizspiel traten die sogenannten Fußballköche – gegen eine Regionalauswahl aus dem Landkreis Freudenstadt im Championspark an.















Link kopiert

Freudenstadt - Initiiert wurde das Event zugunsten der Kinderbetreuungseinrichtung "Haus Luftikus" durch den Verein Deutsche Fußballmannschaft der Spitzenköche und Restaurateure – die "Fußballköche" – und gemeinsam mit der Alpirsbacher Klosterbräu, der Spvgg Freudenstadt und dem Hotel Sackmann (Baiersbronn-Schwarzenberg) umgesetzt.

"Kicken, Kochen und Spenden" ist das erklärte Motto des gemeinnützigen Vereins der "Fußballköche". Diese sind ein Zusammenschluss von bundesweit mehr als 55 namhaften Küchenchefs, Sterne- und Fernsehköchen, Hoteliers, Sommeliers und Restaurantleitern der Spitzengastronomie.

Ehemalige Profifußballer auf dem Platz

Als Gegner standen den Küchenchefs mit der AH-Auswahl bekannte Namen aus der Region, wie Sportkreispräsident Alfred Schweizer und Udo Möbius sowie ehemalige Profifußballer auf dem Platz gegenüber.

Bedauerlicherweise sagten Myriam Krüger (SC Geschäftsführerin SSV Ulm, ehemals SC Freiburg) und Michael Sternkopf (FC Bayern, Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg, Karlsruher SC) verletzungsbedingt kurzfristig ab. Dafür waren jedoch Christoph Weber (VfB Stuttgart), Victor Lopes (VfB Stuttgart), Eberhard "Ebse" Carl (Karlsruher SC), Michael Butrej (VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig), Rainer Krieg (Karlsruher SC) mit von der Partie, welche vom ehemaligen Fifa- und Bundesligaschiedsrichter Hans Wolf geleitet wurde.

Ein unterhaltsames und amüsantes Spiel

Die Zuschauer erlebten ein unterhaltsames und amüsantes Spiel mit spannenden Spielszenen. Artistisch setzten sich die Köche in den Anfangsminuten in Szene, als per Seitfallzieher der nächste Ball auf das Tor von Weber kam. "Ich glaube, die kicken besser als sie kochen", erkannte Schiri Wolf amüsiert die Leistung der Köche an.

Doch auch die altgedienten Kicker griffen in die Trickkiste. Torhüter Bellert war nach einem Angriff ein wenig zu weit aus dem Kasten raus gerückt, was Ex-Profi Michael Butrej gnadenlos ausnutzte.

Neben dem sportlichen und gemeinnützigen Gedanke war im Spiel auch genügend Platz für Humor geboten. So beispielsweise, als VfB-Traditionskeeper Weber von einem Gegenspieler die Schuhe geschnürt bekam und von Schiri Wolf ermahnt wurde. "Zeitspiel gibt es bei mir nicht", gab der Unparteiische zu verstehen, während Fußballkoch-Coach Ascenzo "Riccardo" Ricci die Gelbe Karte forderte. Wolf ließ sich nicht lange bitten und zeigte Weber den gelben Karton, was amüsiert zur Kenntnis genommen wurde.

Zu Ende geht es mit einem Unentschieden

In der 60. Spielminute legte die Regionalauswahl nach und erhöhte durch "Ebse" Carl auf 3:1. Die Fußballköche wollten sich die Suppe jedoch nicht versalzen lassen. In der 68. Minute erzielt Fabian Faller den Anschlusstreffer zum 3:2. Allmählich machten sich bei den Hausherren Anzeichen von Erschöpfung bemerkbar, was die Köche zu ihrem Vorteil ausnutzen wollten. In der Folge bekam auch Weber in seinem Kasten mehr zu tun. In der 79. Spielminute bedankte sich jedoch Faller bei Weber, als dieser den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Dabei blieb es auch. Ex-Fifa-Schiri Wolf hatte scheinbar Erbarmen mit den erschöpften aber beeindruckend auftretenden Hausherren und zeigte bereits in 80. Minute zwei Minuten Nachspielzeit an. Mit dem Unentschieden konnten jedoch alle Beteiligten gut leben.

Neben dem Fußballspiel und Autogrammen der Prominenten gab es im Rahmen eines Gala-Abends im Hotel Sackmann auch die Möglichkeit, Spielertrikots zu ersteigern. Nach der offiziellen Begrüßung durch Daniel Sackmann und dem Nationalteam der Spitzenköche und der Auswahl verwöhnten die Gastronomen ihre Gäste mit einem Fünf-Gänge-Menü. Zwischen den Gängen konnten Lose für die Tombola und Versteigerungen gesichert werden. Insgesamt konnte für die Kinder- und Hilfsorganisation "Luftikus", die sich ausschließlich durch Spenden finanziert, hierbei ein Betrag von 8045 Euro gesammelt werden.