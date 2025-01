Der SC Friesenheim pflegt seit nahezu 20 Jahren den sportlichen Kontakt in die Partnergemeinde. Mehr als 70 Gäste aus Tavaux empfing der SC in diesem Jahr zum Dreikönigsturnier. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun.

Zum offiziellen Empfang in der Aula der Realschule und Werkrealschule Friesenheim hieß Mario Grothe vom Vorstand des SC Friesenheim alle willkommen. Er freute sich über die große Anzahl der Gäste und wünschte allen ein „herzliches, faires und vor allem sportliches Miteinander“.

Als tragende Säule des deutsch-französischen Austauschs erweist sich seit nahezu zwei Jahrzehnten das Dreikönigsturnier mit dem SC Friesenheim. Keine andere Veranstaltung, noch nicht einmal Jahrfeiern zur Partnerschaft, bringen so viele Menschen aus Tavaux nach Friesenheim wie das Jugendfußballturnier. Mehr als 70 Gäste sind aus Frankreich gekommen. Die Begeisterungsfähigkeit der Fußballjugend bleibt ungebrochen und ein Großteil der Eltern kommt mit. Einige fahren mit dem Bus, andere mit dem privaten Autos. Gegessen und geschlafen wird in der Schule und gegenüber in der Sporthalle liefern sich die Mannschaften aus Tavaux gepflegte Wettkämpfe um die meisten Tore. Die Gemeinde Friesenheim und Tavaux befinden sich in diesem Jahr im 33. Jahr der Freundschaft und Partnerschaft.

Helfer kommen an ihre Belastungsgrenzen

Ein tatkräftiges und vor allem dynamisches Bild dieser Zukunft bietet die Jugend. Vollkommen verantwortlich in der Verpflegung der Gäste um den Dreikönigstag zeichnet sich von Anfang an das Team um Ute Herzog. „Eigentlich sehen wir uns in dieser Zusammensetzung nur einmal im Jahr“, erklärte Herzog gegenüber der Lahrer Zeitung und zeigte dabei auf Gaby und Walter Vogel, Rico Eichinger, Peter Wernert, Dominic Herzog, Conny Hertenstein, Anna-Lena Hertenstein sowie Tamara Zeller. Kurzum setze sie eine Nachricht an alle ab und prompt würden die Zusagen vorliegen. Nur so sei es möglich, dass den Freunden aus Tavaux auch die Einladung zur Turnierteilnahme garantiert ist.

Das Team um Herzog hatte wieder alle Hände voll zu tun. Den mehr als 70 Gästen sollte es an den beiden Tagen an nichts fehlen. Vor allem kulinarisch wurden sie verwöhnt. Gekommen sind die französischen Freunde in Begleitung von Hervez Boussier mit E- und F-Mannschaften. Außerdem wird die Begleitung der Eltern von Jahr zu Jahr immer mehr. „Wir kommen langsam an unsere Belastungsgrenze“, gab Herzog gegenüber unserer Zeitung zu. Ausgewichen werde beim Speisesaal mittlerweile auf den Zeichensaal an der Realschule Friesenheim. Zum Schlafsaal werde bekanntlich der Musik- und Versammlungsraum an der Schule.

Mit ihrem Team hat sie Rindergulasch und Fisch für den Abend sowie die beliebte Beilage Spätzle und Reis vorbereitet. Dazu gab es Salat. Käse schließt bekanntlich den Magen, was mit einer Käseplatte am Abend geschah. Zum Empfang gab es jedoch auch belegte Brötchen, Neujahrsbrezel und jede Menge Kuchen. Die Gemeinde Friesenheim unterstützt den Besuch, indem sie die Kosten für die gesamte Verpflegung übernimmt.

Partnerschaft

m Jahr 2006 gab es den ersten Austausch zwischen den Fußballvereinen SC Friesenheim und dem Fußballverein in Tavaux. Zwei Jahre später kamen die ersten Mannschaften aus Tavaux zum Jugendfußballturnier in die Sporthalle. Seit 2008 ist Ute Herzog unermüdlich mit ihrem Team in die Bewirtung der Gäste in der Schule in Friesenheim eingebunden. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 sind die Turniere in Friesenheim ausgefallen. Im Jahr 1991 wurde die Städtepartnerschaft zwischen Friesenheim und Tavaux besiegelt. Im Jahr 2022 wurde das 30-jährige Bestehen gefeiert.