1 Nach dem Elfmeter-Drama in der Relegation stehen die VfB-Frauen unter Schock. Foto: Baumann

Nach dem Abstieg des Kooperationspartners VfB Obertürkheim muss die neu gegründete Frauen-Abteilung des VfB Stuttgart ihren Angriff auf die Spitze in der vierten Liga beginnen. Präsident Claus Vogt will das Projekt deshalb nicht in Frage stellen.















Es mussten viele Tränen getrocknet werden an diesem so denkwürdigen wie bitteren Nachmittag in Obertürkheim. Zusammengekauert saßen die Spielerinnen des VfB Obertürkheim nach Spielende auf dem Kunstrasen und konnten nicht wahrhaben, was passiert war. Kapitänin Svenja Merten hatte im finalen Shootout den letzten Elfmeter verschossen und damit den Abstieg aus der dritten Liga besiegelt. 4:5 hieß es nach zuvor torlosen 120 Minuten gegen den FSV Hessen Wetzlar; nach dem 1:1 im Hinspiel bedeutete dies das Ende aller Hoffnungen. Abstieg in die vierte Liga.