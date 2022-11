1 Public-Viewing im Rottweiler Neckartal wird es zur Winter-WM in Katar nicht geben. Foto: Bartler Team

Glühwein und Lebkuchen statt Bier und Grillwurst. Fußballfans müssen sich zur Winter-WM in Katar von liebgewonnenen Traditionen verabschieden. Kann wenigstens gemeinsam gefeiert werden? Dies ist ein Public-Viewing-Überblick für Rottweil. (Mit Kommentar)















Rottweil - Kaum zu glauben, aber wahr: Bereits kommenden Sonntag eröffnen Ecuador und Gastgeber Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Deutschland startet am 23. November gegen Japan ins Turnier. WM-Vorfreude will – wenige Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag – in der Bevölkerung nur langsam aufkommen. Dennoch beschäftigen sich Wirte und Event-Locations mit der heiklen Frage: Soll zur umstrittenen Winter-WM Public-Viewing angeboten werden? In Rottweil zeigt sich – wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab – ein gespaltenes Bild.

Diese Bars und Restaurants bieten Public-Viewing

In der Café Bar Cappuccino direkt am Schwarzen Tor werden im Innenraum die WM-Spiele zu den Öffnungszeiten übertragen. Inhaber Luceri: "Hauptsächlich die 17- und 20 Uhr-Spiele werden übertragen." 50 Plätze bietet sein Lokal im Innenbereich. Public-Viewing im Freien – wie sonst hier üblich – wird es aber nicht geben. Kulinarisch werden zum Jubeln Flammkuchen und Panini angeboten. Ob Gäste zu den Spielen kommen werden? "Ich bin gespalten", so Luceri. Der ein oder andere werde aber schon den Weg in die Bar finden.

Am Kapellenturm im Chez Yves steht ebenfalls ein Fernsehgerät, wo Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. bei der Arbeit zugeschaut werden kann. Auch dort gilt: Frieren muss niemand – im Freien werden die Spiele nicht gezeigt. 40 Fußball-Begeisterte finden Platz im Chez Yves. Die Küche macht aber keine WM-Ausnahme.

Wie bei den vergangenen Weltmeisterschaften hofft auch das Onkel Rudis auf Gäste zu den Deutschland-Spielen. Wie eine Mitarbeiterin erklärt, werde bei den restlichen Duellen ohne deutsche Beteiligung das Fernsehgerät aber nur auf Anfrage laufen. "Ansonsten herrscht ganz normaler Barbetrieb", heißt es aus dem Lokal an der Hauptstraße. Im Onkel Rudis stehen maximal 50 Sitzmöglichkeiten zum Fußballschauen zur Verfügung. Motto-Events gibt es aber zur ungewöhnlichen Public-Viewing-Jahreszeit nicht. "Vielleicht planen wir was zum Finale." Je nachdem eben, wie weit die Reise der Flick-Elf im Turnier führt.

Ähnlich laufen die Planungen im Café Bar ZIZ in der Waldtorstraße. 35 bis 38 Besucher können dort die WM-Spiele in Gemeinschaft verfolgen. Inhaber Holger Schmid ist sich sicher: "Das Interesse wird kommen – spätestens sobald der Ball in den Stadien rollt." Partien mit deutscher Beteiligung werden in jedem Fall übertragen, sonst wird die Flimmerkiste auf Nachfrage der Besucher eingeschalten. Kulinarisch wird die übliche Karte angeboten.

Fußballbegeisterte kommen im Herzen Rottweils bis zum Finale am 21. Dezember also auf ihre Kosten. Dennoch gibt es von den Gastronomen auch kritische Töne zur Wüsten-WM.

Das Café Restaurant Lehre – bei vergangenen Turnieren noch Feierstätte von Fanscharen – setzt nicht auf die Fußball-Übertragungen. "Deutsche Spiele laufen zwar im Hintergrund, Events sind aber nicht geplant." Wegen der Spiele extra zu öffnen, komme ob des ungewöhnlichen Termins nicht in Frage.

Auch die Paul Baumgärtner Café Lounge verzichtet auf Public-Viewing. Übertragungen im Außenbereich wären angesichts der kalten Temperaturen unattraktiv. Dazu komme: Mögliche Heizstrahler verbrauchen Strom ohne Ende, was in der momentanen Energiekrise falsche Zeichen senden würde, sind sich die befragten Gastronomen einig.

Und das Rottweiler Public-Viewing-Aushängeschild im Neckartal – die Trendfactory? Mike Wutta erklärt auf Nachfrage: "Im Kraftwerk gibt es kein Public-Viewing." Die Live-Übertragungen mit mehreren hundert Menschen seien nicht mehr das Kernportfolio im Neckartal. Bereits bei der WM 2018 habe man ausgesetzt und auch die EM 2021 nicht gezeigt. "Die Fußball-Welle in der Bevölkerung ist noch nicht zu spüren. Eine WM in Katar im Winter passt einfach nicht in die Zeit", so der Geschäftsführer. Sollte die deutsche Mannschaft weit kommen, werde zwar eine Euphorie entstehen, ist Wutta sich sicher. Daher lässt er sich noch eine Hintertür offen: "Ein spontanes Event zum Finale kann ich mir vorstellen." Falls es soweit kommen sollte, werde die Rottweiler Fan-Szene aber informiert.

Fazit: Public-Viewing in Rottweil ist auch diesmal wieder möglich – aber drinnen statt draußen und mit abgespecktem Programm. Bei der Stadtverwaltung sind laut Pressesprecher Tobias Hermann auch keine Anmeldungen größerer Events eingegangen. Auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt vom 1. bis 11. Dezember sei ebenfalls nichts geplant.

Kommentar: Fernseh-Boykott ist scheinheilig

Von Benjamin Roth

Ja, die Vergabe der WM in den Wüsten-Staat Katar, der Menschenrechte mit Füßen tritt und den Klimawandel leugnet, war eine falsche Entscheidung der geldgierigen Fifa-Funktionäre. Die grausamen Zustände auf den Baustellen wurden nun aber ein Jahrzehnt in den Medien durchgekaut. Daher ein Boykott des Fußballfestes im TV? Von meiner Seite ein klares Nein. Gerade in der düsteren Zeit mit Energiekrise und Co. dürfen wir uns Public-Viewing-Feste nicht nehmen lassen. Ob wir in Deutschland den Fernseher nun einschalten oder nicht, interessiert keinen Scheich in Katar – übertragen werden die Spiele trotzdem. Außerdem: Wer sagt, er könne die WM aus moralischen Gründen nicht verfolgen, darf auch kein Bundesliga-Spiel mehr schauen. Denn: Der FC Bayern reist Anfang Januar erneut nach Katar ins Trainingslager. Genauso scheinheilig.