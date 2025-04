Die Fußballerin von den Sportfreunden Schönenbach spielt in der U17 des Hegauer FV auch mit einer Jugendnationalspielerin zusammen. Der Fußball spielt für Celine Brugger in ihrem Alltag eine große Rolle.

Celine Brugger, 15 Jahre alt, spielt seit Mai 2014 Fußball bei den Sportfreunden Schönenbach. Ihre ersten Schritte mit dem Ball machte sie beim Bambini-Team unter Trainer Michael Hättich.

Hier zog man die begabte Fußballerin aber bald gemeinsam mit einigen Jungs zu den F-Junioren hoch, um dort eine Mannschaft zu bilden. Ihr Trainer war Jugendleiter Ricardo Machado. Ab der D-Jugend spielte Celine Brugger für die SG Oberes Bregtal und anschließend auch für die C-Junioren der Sportfreunde Schönenbach unter der Leitung von Michael Hättich und Tim Waldvogel.

Lesen Sie auch

Ein entscheidender Moment

Ein entscheidender Moment in ihrer Fussball-Karriere passierte im Mai 2022, als sie von Christian Nagel, einem Scout des Hegauer FV für Mädchenmannschaften, bei einem Spiel der SG Oberes Bregtal in Villingen entdeckt wurde.

Dies führte zu einer Einladung zum Probetraining und letztlich zur Beantragung eines Zweitspielrechts für den Hegauer FV im Sommer 2023. Dort begann die Schönenbacherin bei den C-Juniorinnen und feierte bereits erste Erfolge.

Futsal und Oberliga

Bei der Sportlerehrung der Stadt Engen am 21. März diesen Jahres wurde Celine Brugger mit ihrer Hegauer Mannschaft für den Gewinn des südbadischen Verbandspokals sowie für den Titelgewinn der südbadischen Futsal-Meisterschaft geehrt. Neben ihrer Mutter waren Vertreter der Stadt Furtwangen, darunter Bürgermeisterstellvertreterin Anja Siedle, und der stellvertretende Schönenbacher Jugendleiter Michael Hättich anwesend.

Mittlerweile spielt Celine Brugger bei den U17-Juniorinnen des Hegauer FV in der Oberliga und hat sich dort bestens eingelebt.

Viel Training – wenig Zeit für anderes

Celine Brugger trainiert dienstags und donnerstags in Welschingen, zusätzlich mittwochs mit den C-Jugendlichen der SG Oberes Bregtal und montags beim Stützpunkttraining des SBFV in Aasen. Wenn noch Zeit ist, nimmt sie auch am Heimtraining in Schönenbach teil.

Die ersten zwei Jahre wurde die talentierte Fußballerin immer von ihrer Mutter zum Training und zu den Spielen gefahren, inzwischen gibt es gelegentlich Fahrgemeinschaften mit anderen Spielerinnen aus der Umgebung. Trotz ihres umfangreichen Trainingsplans bleibt Celine Brugger auch ihrer früheren Mannschaft treu und spielt, wenn es die Zeit erlaubt, weiterhin in der C-Jugend der SG Oberes Bregtal.

Neben dem Fußball besucht Celine Brugger die Klasse 9b der Realschule am Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen. Aufgrund ihres intensiven Trainings bleibt wenig Zeit für weitere Hobbys. Aber gerne nutzt sie die knappe Freizeit für Treffen mit ihren Freundinnen.