„Wir freuen uns auf eine junge, talentierte Spielerin, der wir bei der TSG Hoffenheim die nächsten Entwicklungsschritte ermöglichen wollen.“ Mit diesen Worten startet die Pressemitteilung der TSG Hoffenheim. Stephan Lerch, Sportlicher Leiter der TSG-Frauen, spricht über Laura Gloning.

Die Fußballerin aus Lauffen (Kreis Rottweil), welche in der Jugend auch für die TSG Balingen spielte, steht aktuell noch beim FC Bayern München unter Vertrag. Dort kommt sie in der U20, welche in der 2. Bundesliga spielt, zum Einsatz. Lerch sagt weiter: „Es ist Teil unserer Philosophie, vielversprechenden Talenten eine Perspektive zu bieten, und wir sind überzeugt, dass Laura in den kommenden drei Jahren ihr Potenzial mehr und mehr ausschöpfen und hier eine erfolgreiche Zeit haben wird.“

Die 19-Jährige, welche flexibel einsetzbar ist, wird im Kraichgau vor allen Dingen als Außenverteidigerin gesehen. „Die TSG Hoffenheim hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass junge Spielerinnen die Möglichkeit bekommen, die ersten Schritte in der Bundesliga zu gehen. Ich möchte mich als Fußballerin weiterentwickeln, mich zeigen und beweisen. Ich habe in den Gesprächen direkt ein gutes Gefühl bekommen und freue mich auf die neue Herausforderung und den neuen Lebensabschnitt“, betont Laura Gloning selbst.