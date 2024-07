Lahm vermietet seine Villa am Tegernsee

Viele Promis halten ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Nicht so Philipp Lahm. Der Fußballweltmeister macht seinen Fans ein ungewöhnliches Angebot.









Fußballweltmeister Philipp Lahm lädt in seine Villa am Tegernsee - für eine Nacht. „Wir können es kaum erwarten, die gemütliche Atmosphäre dieses Hauses zu teilen und unseren Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten“, sagt der 40-Jährige, der mit Frau und zwei Kindern in der Urlaubsregion südlich von München lebt.