1 Plötzlich Soldat statt Fußballer: So ging es einem Verbandsliga-Kicker auf Ukraine-Besuch. Foto: Ghirda

Dramatisch: Ein Verbandsliga-Fußballspieler aus der Ukraine ist seit Wochen in seinem Heimatland, weil sein zweieinhalbjähriger Sohn nach einem Nierenversagen im Krankenhaus liegt. Dann kommt der Krieg. Und der 29-Jährige wird kurzerhand vom ukrainischen Militär eingezogen.















Link kopiert

Es klingt wie in einem schlechten Film: Viacheslav Potapenko jagt normalerweise in der Verbandsliga Nord im Sachsen-Anhalt dem runden Leder nach, ist der wichtigste Knipser seines Klubs. 12 Tore in 12 Spielen hat er in dieser Saison schon erzielt, dank seiner Torgefährlichkeit liegt sein Klub, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen, auf dem zweiten Platz hinter Eintracht Elster.

Nierenversagen: Kleiner Sohn in der Klinik

In der Winterpause kommt der dramatische Anruf aus der ukrainischen Heimat des Stürmers: Sein zweieinhalbjähriger Sohn kommt als Notfall ins Krankenhaus, Nierenversagen! Sofort düst Potapenko los, 20 Autostunden später sitzt er schon am Bett seines Sohnes. "Der Junge schläft schon seit drei Wochen im Sitzen im Krankenhaus", berichtet sein Trainer Recardo Engel. Potapenkos Sohn Jan ist mittlerweile über den Berg, liegt nicht mehr auf der Intensivstation, und alle im Verein atmeten auf.

Ab sofort an der Front!

Und nun kommt die Nachricht, dass das am Wochenende angesetzte Spiel des 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen den SSV 80 Gardelegen, der Heimat der ältesten Biermarke der Welt (Garley), abgesagt werden musste. Grund dafür war aber nicht Corona – es ist weit dramatischer. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj die Generalmobilmachung befohlen – und Potapenko wurde vom Militär eingezogen! Er muss nun an der Front gegen die russischen Soldaten kämpfen.

"Bitte rettet meine Familie!"

Da erreichte den Verein ein verzweifelter Anruf seines Stürmers. "Bitte rettet wenigstens meine Familie", fleht er. Seine Mannschaftskameraden organisieren sofort die Hilfsaktion, am Wochenende sind sie unterwegs an die moldauisch-ukrainische Grenze, um die Familie ihres Stürmers in Empfang zu nehmen und nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt und der gegnerische Verein stimmen einer Spielverlegung sofort zu. "Ich ziehe vor den Jungs den Hut, die nun 20 Stunden im Auto sitzen", sagt Trainer Engel, "Corona interessiert gerade niemanden, und wir sehen, wie nah dieser Krieg ist und wie schnell sich das Leben ändert."

Zittern um das Leben des Mitspielers

Ab sofort zittern Potapenkos Mitspieler nicht mehr um den Sohn ihres Mitspielers – sondern um dessen Vater.