Der Weg zu dieser Umstrukturierung war laut einer Mitteilung des Vereins geprägt von Anlaufschwierigkeiten und Herausforderungen, aber dank eines konstruktiven Dialogs mit knapp 40 Vereinsmitgliedern im November 2023 habe der Verein eine beeindruckende Wende genommen.

Vorsitzender Andreas Banholzer blickte auf zwei intensive und arbeitsreiche Amtsjahre zurück, war jedoch voller Zufriedenheit angesichts der positiven Entwicklung. Die Unterstützung zahlreicher engagierter Mitglieder, die sich nun mit verschiedenen Ämtern im Verein einbringen, wertete er als großen Erfolg.

Lesen Sie auch

„Unser Verein ist nun auf einem sehr guten Weg, und hat mit seinem Zukunftskonzept hat wieder deutlich an Flughöhe gewonnen,“ sagt Banholzer.

Nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich kann der SV Sulgen auf eine beeindruckende Bilanz verweisen. Die Herrenmannschaft feierte unter der Leitung von Onur Hepkesin und Suat Pala den Aufstieg in die Bezirksliga und holte begehrte Pokale. In der aktuellen Saison konkurriert das Team mit Trossingen um die Tabellenspitze. Die zweite Mannschaft steht aktuell auf dem ersten Platz in der Kreisliga B und hat den Aufstieg als erklärtes Ziel. Die Damenmannschaft stabilisierte sich im Mittelfeld.

Sportlich positiver Weg

„Es ist schön zu sehen, wie sich unsere Teams sportlich entwickeln. Die Erfolge sind das Ergebnis harter Arbeit, Teamgeist und Leidenschaft für den Fußball,“ stellte Nadine Rauber fest und dankte allen Trainern und Betreuern.

Auch die Jugendabteilung des Vereins unter Leitung von Sven Effinger ist auf einem vielversprechenden Weg. Er wird seit 2022 von Corrado D’Urso und Anton Abermeth unterstützt.

538 Mitglieder

Mit Stand 2023 weist der Sportverein eine beeindruckende Zahl von 538 Mitgliedern auf. Besonders erfreulich ist, dass rund 28 Prozent davon jünger als 18 Jahre sind, was auf eine gesunde und wachsende Jugendabteilung hinweist.

Eine positive finanzielle Situation Die finanzielle Situation des Vereins präsentiert sich äußerst positiv, wie Kassierer Georg Haas berichtet. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte durch verschiedene Veranstaltungen ein kleines Plus erwirtschaftet werden.

Veränderungen im Vorstand

Im Vorstand des Vereins gab es ebenfalls bedeutende Veränderungen. Wolfgang Maser wurde mit Pascal Fahrner zum Bereichsvorsitzenden Aktive Herren gewählt. Markus Öhler wurde einstimmig zum Vorsitzenden Wirtschaftsbetrieb gewählt und löst somit Frank Gebele ab. Er wird dabei von Ralf Rapp unterstützt.