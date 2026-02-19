Fußballer aus Oberschwandorf: Mario Borac ist das neue Gesicht der Stuttgarter Kickers

Dass Mario Borac ein Blauer durch und durch ist, erkennt man bereits an seiner Vita: Bereits 2017 wechselte der heute 20-Jährige, der einst mit dem Fußball spielen bei der Spvgg Oberschwandorf begann, in die Jugend der Stuttgarter Kickers. Und dort spielte er sich früh in den Regionalliga-Kader: In der Saison 2023/24 kam er als A-Junior auf vier Einsätze in der ersten Mannschaft, vergangene Saison dann schon auf 21, wobei ihm drei Tore gelangen. Und in dieser Saison stand der gebürtige Nagolder mit kroatischer Staatsbürgerschaft nur bei einem der 20 Regionalliga-Spiele der Kickers nicht auf dem Platz.

Drei Heimspiele im März Da wundert es nicht, dass Mario Borac zu einem der Publikumslieblinge bei dem ehemaligen Bundesligisten geworden ist – und dass der online in den sozialen Netzwerken nun hauptsächlich mit dem Gesicht des Oberschwandorfers für die kommenden Heimspiele im ältesten Stadion Deutschlands wirbt. Das erste nach der Winterpause findet bereits an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Mainz II statt. Es folgen Heimspiele am 7. März (14 Uhr) gegen den TSV Steinbach Haiger, am 21. März (14 Uhr) gegen Hessen Kassel und am 28. März (14 Uhr) gegen Bayern Alzenau.

Lob vom Geschäftsführer

„Mario Borac zeigt, dass unser Nachwuchskonzept funktioniert. Er ist bereits zur U13 zu uns gewechselt und hat seitdem alle Jugendmannschaften durchlaufen. Der Schritt aus dem eigenen Nachwuchsleistungszenturm in die erste Mannschaft ist groß und erfordert Zeit, Geduld und Mut auf beiden Seiten. Er ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit“, sagt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Kickers, über Mario Borac und freut sich: „Als U19-Spieler hat Mario schon regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert und früh sein Debüt in der Regionalliga gefeiert. Schritt für Schritt hat er sich zu einer festen Größe in unserem Kader entwickelt. Solche Geschichten sind ein wichtiger Bestandteil unserer sportlichen Identität.“

Auch Kickers-Trainer Marco Wildersinn unterstreicht: „Mario ist schon sehr lange im Verein, hat sich in der letzten Saison einen Stammplatz erarbeitet und ist in dieser Saison ein sehr wichtiger Faktor in unserem Team. Er lebt die Werte des Vereins und steht exemplarisch für unseren eingeschlagenen Weg auf junge, talentierte Spieler aus den eigenen Reihen zu setzen.“

Geduld zahlt sich aus

Mario Borac selbst, der 2023 mit der A-Jugend der Kickers den WFV-Pokal im Finale gegen den Erzrivalen VfB Stuttgart geholt hat, sagt über seine Entwicklung: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Weg, den ich gehen durfte. Am Anfang war es nicht leicht, sich im Herrenbereich zu integrieren. Das Spiel ist schneller, härter, körperbetonter – da muss man erst einmal mithalten können. Aber ich habe versucht, schnell dazuzulernen, und habe Schritt für Schritt meinen Platz gefunden. Vor allem durch harte Arbeit und den Willen, mich ständig zu verbessern, konnte ich mich in der Mannschaft etablieren. Rückblickend bin ich einfach dankbar für diese Entwicklung, weil sie zeigt, dass sich Einsatz und Geduld auszahlen.“