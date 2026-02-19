Fußballer aus Oberschwandorf: Mario Borac ist das neue Gesicht der Stuttgarter Kickers

Am Samstag starten die Stuttgarter Kickers in die Regionalliga-Rückrunde. Für ihre Heimspiele werben sie online vor allem mit einem Spieler: Mario Borac.
Dass Mario Borac ein Blauer durch und durch ist, erkennt man bereits an seiner Vita: Bereits 2017 wechselte der heute 20-Jährige, der einst mit dem Fußball spielen bei der Spvgg Oberschwandorf begann, in die Jugend der Stuttgarter Kickers. Und dort spielte er sich früh in den Regionalliga-Kader: In der Saison 2023/24 kam er als A-Junior auf vier Einsätze in der ersten Mannschaft, vergangene Saison dann schon auf 21, wobei ihm drei Tore gelangen. Und in dieser Saison stand der gebürtige Nagolder mit kroatischer Staatsbürgerschaft nur bei einem der 20 Regionalliga-Spiele der Kickers nicht auf dem Platz.