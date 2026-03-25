Fußballer aus Lauterbach: Karl-Heinz Moosmann ist seit 60 Jahren bei den Kickers 09 Lauterbach

1 Bürgermeister Jürgen Leichtle (links) mit den Jubilaren Andy Broghammer, Karl-Heinz Moosmann, Martin Laufer, Daniel Waibel und Andi Bühler. Foto: Haas Bei der Generalversammlung des FV Kickers 09 Lauterbach standen in diesem Jahr insbesondere die Ehrungen verdienter Mitglieder im Mittelpunkt.







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Sieben Mitglie und vier Jugendtrainer wurden ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden laut Mitteilung Christian Bäuerle, Andy Broghammer, Patrick Flaig und Daniel Waibel geehrt. Andy Broghammer war unter anderem zwei Jahre als Vorstandsvorsitzender tätig, ein Jahr als Geschäftsführer sowie fünf Jahre als sportlicher Leiter. Auch Daniel Waibel engagierte sich über Jahre im Spielausschuss und als Trainer der zweiten Mannschaft.