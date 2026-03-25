Fußballer aus Lauterbach: Karl-Heinz Moosmann ist seit 60 Jahren bei den Kickers 09 Lauterbach
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Bürgermeister Jürgen Leichtle (links) mit den Jubilaren Andy Broghammer, Karl-Heinz Moosmann, Martin Laufer, Daniel Waibel und Andi Bühler. Foto: Haas

Bei der Generalversammlung des FV Kickers 09 Lauterbach standen in diesem Jahr insbesondere die Ehrungen verdienter Mitglieder im Mittelpunkt.

Sieben Mitglie und vier Jugendtrainer wurden ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden laut Mitteilung Christian Bäuerle, Andy Broghammer, Patrick Flaig und Daniel Waibel geehrt. Andy Broghammer war unter anderem zwei Jahre als Vorstandsvorsitzender tätig, ein Jahr als Geschäftsführer sowie fünf Jahre als sportlicher Leiter. Auch Daniel Waibel engagierte sich über Jahre im Spielausschuss und als Trainer der zweiten Mannschaft.

 

Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Thomas Schrempp und Martin Laufer zurück. Hervorzuheben ist das Engagement von Martin Laufer: Seit 27 Jahren ist er Finanzvorstand, er ist seit der Gründung Kassierer des Fördervereins und engagiert sich seit 2011 als Jugendtrainer.

Bemerkenswerte Torquote

Eine besondere Ehrung wurde Karl-Heinz Moosmann zuteil, der seit 60 Jahren dem Verein angehört. Als Fan und Sponsor prägte er den Verein über Jahrzehnte. In seiner aktiven Zeit überzeugte er mit einer bemerkenswerten Torquote. Zwischen 2014 und 2024 war er als Vorstandsvorsitzender, Marketingleiter sowie im Förderverein tätig.

Die WFV-Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze für fünf Jahre Trainertätigkeit erhielten Tobias Becker und Manuel Broghammer. Mit der silbernen Ehrennadel wurden Martin Laufer für 15 Jahre sowie Andi Bühler für 17 Jahre Tätigkeit im Jugendbereich ausgezeichnet.

 