Fußballclub zieht Bilanz: Jugendbereich beim FC Bräunlingen gut aufgestellt

Der Jugendbereich des Fußballvereins ist gut aufgestellt. Der Erfolg des FC Bräunlingen gründet sich auf nachhaltige Vereinsentwicklung. Gemeinsame Aktivitäten sorgen für gute Stimmung.
„Die abgelaufene Saison 2024/25 war eine sehr schwierige Spielzeit“, sagte der Vorstandssprecher des Fußballclubs (FC) Bräunlingen Simon Fahl bei der Hauptversammlung. Dabei erwähnte er den Abstieg der ersten Fußballmannschaft in die A-Klasse. Als sportlichen Höhepunkt nannte er die Meisterschaft des Damenteams und den Aufstieg in die Bezirksliga.