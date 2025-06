Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern: So bewertet der Bezirksspielleiter die erste Saison nach der Fusion

So bewertet der Bezirksspielleiter die erste Saison nach der Fusion

1 Als Bezirksspielleiter ist Markus Aberle immer auf Ballhöhe, hier bei der Siegerehrung des Bezirksliga-Meisters VfL Mühlheim nach den Entscheidungsspielen gegen die SGM Deißlingen/Lauffen. Foto: Frank Riedinger Ein Jahr nach der Fusion zieht Bezirksspielleiter Markus Aberle ein Fazit zum neuen Bezirk Schwarzwald/Zollern und spricht über Herausforderungen und verschärften Abstieg.







Aus zwei mach eins: Es war eine Saison voller Unwägbarkeiten und Herausforderungen, in die der neue Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern vor gut einem Jahr gestartet ist. Bis auf wenige Ausnahmen sind nun alle Entscheidungen über Meisterschaft, Auf- und Abstieg gefallen. Zeit für ein erstes Fazit. Dazu haben wir uns mit dem Bezirksspielleiter Markus Aberle unterhalten. Er erzählt, wie er die erste Saison im neuen Bezirk wahrgenommen hat, wie die Vereine die Änderungen angenommen haben und was in der neuen Saison auf die Teams zukommt.