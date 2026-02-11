Fußballbezirk Nordschwarzwald: Wie sieht künftig die Kreisliga A aus?

Mit der kommenden Saison wird im Fußballbezirk Nordschwarzwald die Anzahl der Staffeln der Kreisliga A von drei auf zwei reduziert. Wie weit sind die Planungen?

Der erste Vorbote ist schon klar erkennbar: In den drei Kreisliga-A-Staffeln im Fußballbezirk Nordschwarzwald ist die Zahl der Abstiegsplätze in dieser Saison außergewöhnlich hoch. Und das geht rein rechnerisch auch gar nicht anders, denn ab der kommenden Saison wird es nur noch zwei Staffeln geben. Damit wird der letzte Schritt der WFV-Reform umgesetzt, mit der in Württemberg vor zwei Jahren die Zahl der Bezirke von 16 auf 12 reduziert wurde. Dabei haben sich auch der alte Fußballbezirk Nördlicher Schwarzwald mit der Calwer Hälfte des Bezirks Böblingen/Calw zum neuen Fußballbezirk Nordschwarzwald zusammengeschlossen.

Die Situation: In den drei A-Ligen im Nordschwarzwald sind die Grenzen der Vorgängerbezirke durchaus noch erkennbar. So sind in der Staffel 1 ausschließlich Vereine aus dem früheren Bezirk Nordschwarzwald vertreten, während in der Staffel 2 Mannschaften aus dem Kreis Calw unter sich sind. Lediglich in der Staffel 3 treffen Vereine aus beiden früheren Bezirken aufeinander.

Künftige Einteilung: Wird bei der künftigen Staffeleinteilung auf eine stärkere Durchmischung geachtet oder werden die alten Bezirksgrenzen auch weiterhin sichtbar bleiben? Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Ulrich Bernhard, Pressesprecher des Fußballbezirks Nordschwarzwald: „Die Bezirksgrenzen im Bezirk Nordschwarzwald sind so, wie sie sind. Wir werden uns natürlich den geografischen Gegebenheiten anpassen und versuchen, die Fahrwege so klein wie möglich zu halten.“

Bernhard betont, dass man in einem regelmäßigen Dialog mit den Vereinen stehe. „Dass dabei auch der eine oder andere seine Wünsche äußert, ist klar. Und wenn sich die Idee eines Vereins umsetzen lässt und sie auch für die anderen Vereine passt, dann sind wir die Letzten, die jemandem etwas verwehren wollen“, zeigt der Pressesprecher auf, betont aber auch: „Die Staffeleinteilung ist kein Wunschkonzert. Es muss immer die beste Lösung für alle Vereine gefunden werden. Tendenz geht beim Betrachten der verschiedenen Möglichkeiten dahin, dass eine regionale Einteilung Nord/Süd die wahrscheinlichste Lösung sein könnte.“

Der Fahrplan: Am 12. März wird in Spielberg der Infostaffeltag stattfinden, bei dem weitere Details bekanntgegeben werden sollen. Am 21. Juni wird das letzte Relegationsspiel der aktuellen Saison im Fußballbezirk Nordschwarzwald ausgetragen werden. „Unmittelbar danach stehen auch die Teilnehmer aller Ligen für die Saison 2026/27 fest. Und dann wird umgehend die neue Einteilung vorgenommen“, erklärt Bernhard.

Letztendlich verantwortlich sein wird für die Einteilung der Bezirksspielleiter Martin Stede. Bernhard betont: „Er ist natürlich auf verschiedenste Szenarien vorbereitet und steigt nicht erst am Abend des 21. Juni in die Planung ein. Im Vorfeld werden im Zusammenspiel zwischen den Staffelleitern und dem Bezirksvorstand Lösungen und Lösungsansätze gesucht.“

Sportliche Konsequenzen: Die Reduzierung der Staffeln wird auch Auswirkungen auf das künftige sportliche Niveau in der Kreisliga A haben – denn das untere Drittel der bislang noch drei Staffeln wird dann in der Kreisliga B spielen. Bernhard: „Seit Beginn der Strukturreform sind deutlich mehr Bezirksligisten in die A-Ligen gerutscht und von den A-Ligen werden bis zur Spielzeit 2026/27 noch einmal deutlich mehr Teams in Richtung B-Ligen wandern. Klar ist, dass das zumindest mittelfristig für eine sportliche Steigerung in Bezirks- und Kreisligen sorgen wird.“