Fußballbezirk Nordschwarzwald: Wie sieht künftig die Kreisliga A aus?

Mit der kommenden Saison wird im Fußballbezirk Nordschwarzwald die Anzahl der Staffeln der Kreisliga A von drei auf zwei reduziert. Wie weit sind die Planungen?
Der erste Vorbote ist schon klar erkennbar: In den drei Kreisliga-A-Staffeln im Fußballbezirk Nordschwarzwald ist die Zahl der Abstiegsplätze in dieser Saison außergewöhnlich hoch. Und das geht rein rechnerisch auch gar nicht anders, denn ab der kommenden Saison wird es nur noch zwei Staffeln geben. Damit wird der letzte Schritt der WFV-Reform umgesetzt, mit der in Württemberg vor zwei Jahren die Zahl der Bezirke von 16 auf 12 reduziert wurde. Dabei haben sich auch der alte Fußballbezirk Nördlicher Schwarzwald mit der Calwer Hälfte des Bezirks Böblingen/Calw zum neuen Fußballbezirk Nordschwarzwald zusammengeschlossen.