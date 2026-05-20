Fußballbezirk Nordschwarzwald: Was passiert mit dem Kartenkontingent für das DFB-Pokal-Finale?

Wenn der VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Finale steht, dann steigt auch im Nordschwarzwald das Interesse an Tickets für das Berliner Olympiastadion. Eine Zusatzchance hat, wer ehrenamtlich für den WFV tätig ist, denn die zwölf württembergischen Fußballbezirke erhalten in dem Fall ein eigenes Kartenkontingent für das DFB-Pokal-Finale. Und so hoffte auch im Nordschwarzwald im vergangenen Jahr manch einer, der auf dem regulären Weg leer ausging, über den Bezirk an Tickets für das Endspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld heranzukommen. Doch was mit dem Kontingent passiert ist, war lange nicht klar.

Und wie sieht es in diesem Jahr aus, in dem der VfB Stuttgart diesmal als Außenseiter auf den deutschen Meister Bayern München trifft? Zum grundsätzlichen Verfahren sagt Arne Bauer von der Kommunikationsabteilung des WFV auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Verband im Vorfeld Interessensbekundungen für das württembergische Kartenkontingent gesammelt habe. „Sollte die Nachfrage das zur Verfügung stehende Kontingent überschreiten, werden die Tickets nach einem möglichst fairen Verfahren verteilt. Ziel ist es, verschiedenen Ebenen und Gruppen im Verband Rechnung zu tragen“, so Arne Bauer.

Person will anonym bleiben

Wer letztendlich die Karten im Bezirk Nordschwarzwald bekommen hat, ist auch in diesem Jahr nicht endgültig klar. Bezirkspresseprecher Ulrich Bernhard kann dazu gegenüber unserer Redaktion nur so viel sagen: „Ich persönlich weiß von einer Person im Bezirk, die per Los ermittelt wurde. Der oder die Glückliche möchte allerdings nicht in der Zeitung lesen, dass er oder sie am Samstag in Berlin ist.“

Zumindest Arne Bauer kann dann aber doch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was mit den Final-Tickets von 2025 passiert ist. Die seien nämlich dem Bezirksvorsitzenden Wolfgang Ottmar „explizit zur persönlichen Verwendung angeboten“ worden. Der bekennende Fan von Borussia Mönchengladbach hatte aber wohl kein Interesse an dem Finale zwischen dem VfB und der Arminia – und gab sie an den WFV zurück anstatt sie im Bezirk Nordschwarzwald zu verteilen. Eine Praxis, die laut Arne Bauer aber auch in anderen Bezirken vorgekommen sei: „Einzelne Bezirksvorsitzende haben sich bewusst dagegen entschieden, dieses Angebot anzunehmen, um mögliche innerbezirkliche Konflikte zu vermeiden.“