Fußballbezirk Nordschwarzwald: Was passiert mit dem Kartenkontingent für das DFB-Pokal-Finale?

Erneut steht der VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Finale – und das wirft erneut die Frage auf, was mit dem Kartenkontingent des Bezirks Nordschwarzwald passiert.
Wenn der VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Finale steht, dann steigt auch im Nordschwarzwald das Interesse an Tickets für das Berliner Olympiastadion. Eine Zusatzchance hat, wer ehrenamtlich für den WFV tätig ist, denn die zwölf württembergischen Fußballbezirke erhalten in dem Fall ein eigenes Kartenkontingent für das DFB-Pokal-Finale. Und so hoffte auch im Nordschwarzwald im vergangenen Jahr manch einer, der auf dem regulären Weg leer ausging, über den Bezirk an Tickets für das Endspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld heranzukommen. Doch was mit dem Kontingent passiert ist, war lange nicht klar.