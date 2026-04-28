Fußballbezirk Nordschwarzwald: Warum finden die Endspiele der Jugend erst so spät statt?

Eines ist Stefan Beckmann ganz wichtig: Der 27. Juni soll ein ganz besonderer Tag werden für die Jugendspieler der sechs Mannschaften, die im Fußballbezirk Nordschwarzwald in dieser Saison in den Pokalendspielen der A-, B- und C-Jugend stehen. Der Bezirksjugendspielleiter macht deutlich: „Wir wollen dem Tag Event-Charakter geben. Das soll richtig gute Werbung für den Jugendfußball werden.“ Und daher ist Beckmann auch eines ganz wichtig: keine Parallelveranstaltungen. Mit Relegations- oder Pokalendspiele bei den Männern wolle man sich nicht kollidieren.

Mannschaften akzeptieren den späten Termin Das erklärt den späten Termin, denn der große Jugendpokal-Finaltag findet erst am 27. Juni in Betzweiler statt. „Das wird von den teilnehmenden Mannschaften auch so akzeptiert“, unterstreicht Beckmann und führt an: „Der Rahmenterminkalender ist bei der Jugend geprägt von Ferienblöcken. Darum zieht sich bei ihr ja auch die Meisterschaft bis in den Juni. Der Termin für die Pokalendspiele kann somit nur so weit hinten liegen.“

Auch in der vergangenen Saison fand der Jugendpokal-Finaltag des neuen Fußballbezirks Nordschwarzwald erst spät statt – sogar erst am 28. Juni. Die Premiere in Berneck ist aus Beckmanns Sicht hervorragend verlaufen. „Das liegt teilweise auch einfach nur an Kleinigkeiten“, zeigt der Bezirksjugendspielleiter auf. So werden die Endspiele nicht nur von einem Schiedsrichtergespann geleitet, sondern es ist auch ein vierter Offizieller anwesend, der bei Auswechslungen ein Display hochhält. „Wie in der Bundesliga. Das ist wirklich gut angekommen“, weiß Beckmann. Zudem wolle man für dieses Jahr eine Anzeigenstafel organisieren.

Nur ein Finalist kommt aus dem Kreis Calw

Im Finale der C-Jugend (10.30 Uhr) stehen sich dieses Mal die SG Heiligenzimmern und der JFV Nordschwarzwald gegenüber, bei der B-Jugend (13 Uhr) der VfL Nagold und die SG Freudenstadt und bei der A-Jugend (16 Uhr) die SG Oberes Murgtal und der JFV Steinachtal/Waldachtal. Damit kommt nur einer der sechs Finalisten aus dem Kreis Calw. Beckmann verdeutlicht jedoch: „Im Fußballbezirk Nordschwarzwald kommen zwei Drittel der Mannschaften aus dem früheren Bezirk Nördlicher Schwarzwald und nur ein Drittel aus dem Kreis Calw. Da ist schon allein mathematisch gesehen die Chance geringer, dass die Finalisten aus dem Kreis Calw kommen.“