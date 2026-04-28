Fußballbezirk Nordschwarzwald: Warum finden die Endspiele der Jugend erst so spät statt?

Erst am 27. Juni werden im Fußballbezirk Nordschwarzwald die Pokalendspiele der A-, B- und C-Jugend ausgetragen. Der Bezirksjugendspielleiter erklärt den späten Termin.
Eines ist Stefan Beckmann ganz wichtig: Der 27. Juni soll ein ganz besonderer Tag werden für die Jugendspieler der sechs Mannschaften, die im Fußballbezirk Nordschwarzwald in dieser Saison in den Pokalendspielen der A-, B- und C-Jugend stehen. Der Bezirksjugendspielleiter macht deutlich: „Wir wollen dem Tag Event-Charakter geben. Das soll richtig gute Werbung für den Jugendfußball werden.“ Und daher ist Beckmann auch eines ganz wichtig: keine Parallelveranstaltungen. Mit Relegations- oder Pokalendspiele bei den Männern wolle man sich nicht kollidieren.