Noch ist alles ein Provisorium, weil die Vereine beim Staffeltag des Fußballbezirks Nordschwarzwald am 10. Juli in Vollmaringen Änderungswünsche anbringen können. Doch klar ist: Bezirksliga, Kreisliga A und Kreisliga B werden am 24. August mit dem ersten Spieltag in die neue Saison starten. Der letzte Spieltag geht jeweils am 6. Juni 2025 über die Bühne.

Start mit Freundschaftsduell

In der Bezirksliga warten gleich am ersten Spieltag das Derby zwischen dem SV Althengstett und dem TSV Möttlingen sowie das Freundschaftsduell zwischen Grün-Weiß Ottenbronn und dem SV Baiersbronn.

Lesen Sie auch

In der Staffel 2 der Kreisliga A, in der der Kreis Calw unter sicht ist, wird an jedem Spieltag eine Mannschaft spielfrei haben. Das Derby zwischen dem VfB Effringen und dem SV Schönbronn findet am zweiten Spieltag (31. August) statt. Weitere Höhepunkte sind die Derbys zwischen der neuen SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg und dem TSV Simmersfeld am 14. September und dem FV Calw und dem VfL Stammheim am 9. November.

Auch in der Staffel 3 der Kreisliga A wird immer ein Team spielfrei haben. Hier stechen die Derbys zwischen dem SV Gündringen und dem SV Vollmaringen am 11. September sowie dem TSV Haiterbach und der Spvgg Oberschwandorf am 16. November ins Auge.