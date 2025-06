Fußballbezirk Nordschwarzwald: Konkrete Pläne für Kreisliga-B-Reform liegen vor

1 Dass die zweiten Mannschaften der Bezirksligisten – so wie hier der SV Marschalkenzimmern II und der SV Mitteltal/Obertal II – in einer eigenen Kreisliga-B-Staffel unter sich bleiben, wird es schon in der kommenden Saison wohl nicht mehr geben. Foto: Wagner Erst kürzlich kündigte der Fußballbezirk Nordschwarzwald an, dass die Kreisliga B umgestaltet werden könnte. Jetzt hat Bezirksspielleiter Martin Stede ein Konzept vorgelegt.







Die Staffel 3 der Kreisliga B bereitet dem Fußballbezirk Nordschwarzwald Kopfzerbrechen. So sehr, dass schon in der kommenden Saison die gesamte unterste Ligaebene umgestaltet wird. Denn: Von den zwölf Mannschaften der Staffel 3 will nur eine einzige von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch machen – die SG Vöhringen II. Momentan ist die Sportgemeinschaft Tabellendritter mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Gültlingen II. Mindestens Vierter muss sie werden, um auch wirklich aufsteigen zu können. Das wird die SG Vöhringen II unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels an diesem Samstag (13.30 Uhr) bei Grün-Weiß Ottenbronn II in jedem Fall werden, womit ihr der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist.