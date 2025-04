Fußballbezirk Nordschwarzwald: Kommt jetzt eine Kreisliga-B-Reform?

1 In der Staffel 3 der Kreisliga B wird es im Nordschwarzwald in dieser Saison keine Relegation geben. Foto: Eibner-Pressefoto/Krieger

Nur eine Mannschaft will in dieser Saison in der Staffel 3 der Kreisliga B aufsteigen. Der Bezirk Nordschwarzwald denkt daher an eine Reform. Klar ist: Die Relegation entfällt in dieser Saison.









Link kopiert



Jedes Jahr das gleiche Problem: In den B-Ligen, in denen nur zweite Mannschaften spielen, ist das Interesse an einem Aufstieg äußerst gering. Das war schon in den alten Fußballbezirken Böblingen/Calw und Nördlicher Schwarzwald so – und das ist auch jetzt im neuen Bezirk Nordschwarzwald nicht anders. Konsequenz: In dieser Saison wird es kein Relegationsspiel zwischen der Staffel 3 der Kreisliga B und der Kreisliga A Süd geben.