Fußballbezirk Nordschwarzwald: Bezirksvorstand will Schiedsrichter bei wichtiger Sitzung ausschließen

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald will am Donnerstag die Kandidaten für die Wahlen 2027 ausloten. Nicht zugelassen sind dabei die Vertreter der Schiedsrichtergruppe Calw.
Benjamin Haug ist enttäuscht über die Atmosphäre, die in der Führungsetage des Fußballbezirks Nordschwarzwald herrscht. „Geht es um die Sache oder um einzelne Personen? Ich fände es schön, wenn sich alle mal auf den Fußball konzentrieren würden, der über allem steht“, sagt der Obmann der Schiedsrichtergruppe Calw. Kraft Amtes ist er Teil des Bezirksausschusses, der am Donnerstag in Vollmaringen tagt. Keine unwichtige Sitzung: 15 Tagesordnungspunkte, Rückblick auf die Saison, Berichte alle Referenten. Vor allem aber möchte der Bezirksvorsitzende Wolfgang Ottmar in Vollmaringen wissen, wer sich für die nächste Wahlperiode von 2027 bis 2030 zur Verfügung stellt. Im Klartext: Am Donnerstag stellt der Bezirk personell die Weichen für die Wahlen im kommenden Jahr.