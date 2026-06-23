Fußballbezirk Nordschwarzwald: An der Kreisliga-B-Reform scheiden sich die Geister

Neue Motivation für die zweite Mannschaft – das versprechen sich die einen von der Kreisliga-B-Reform im Fußballbezirk Nordschwarzwald. Andere warnen hingegen vor einem Ausbluten der zweiten Mannschaften, wenn sie nun regelmäßig hohe Niederlagen kassieren. Fakt ist: An dem Wegfall einer eigenen Staffel für die Bezirksliga-Zweitvertretungen scheiden sich die Geister.

Angekündigt hatte der Bezirk diese Reform bereits vor Monaten. Hintergrund: Anders als die die Vereine in der Kreisliga A und Kreisliga B dürfen die Bezirksligisten ihre zweiten Mannschaften nicht in einer Reserverunde starten lassen, sondern müssen sie im regulären Spielbetrieb in die Konkurrenz gehen lassen. Für sie gab es bislang eine eigene Staffel in der Kreisliga B. Das Problem: Aus dieser Staffel wollte kaum jemand in die Kreisliga A aufsteigen. Und: Es stellen nur noch zehn Bezirksligisten eine zweite Mannschaft – zu wenig für eine eigene Staffel, sagt der Bezirk. Und da der weiterhin gegen eine Bezirksliga-Reserverunde ist, traf er die Entscheidung, die eigene Kreisliga-B-Staffel aufzulösen und die Teams auf die anderen Staffeln zu verteilen.

Nicht sauber durchdacht

„Für mich ist das nicht sauber durchdacht“, kritisiert etwa Julian Glowatzki, Spielbetrieb-Vorstand bei Grün-Weiß Ottenbronn, und schimpft: „Das geht wirklich gar nicht.“ Seine zweite Mannschaft spielt nun in der Staffel 1 und trifft dort unter anderem auf den SV Sulz am Eck, den TSV Wildberg, Zrinski Calw, A-Liga-Absteiger VfB Effringen und vor allem Vizemeister Spvgg Bad Teinach-Zavelstein, der in der abgelaufenen Saison kein einziges Spiel verloren hatte. „Ich werde da wirklich Probleme haben, meine Spieler zu motivieren. Die haben keine Lust, sich regelmäßig abschießen zu lassen. Dann wechseln die lieber zu einem A-Ligisten, der eine Reserve melden darf“, befürchtet Glowatzki, der sich das alte Modell zurückwünscht: „Dann sind wir halt nur zehn Mannschaften in der Liga. Wegen mir können wir auch nur acht Spiele haben.“

Absolutes Neuland

Positiv versucht Marcel Röhrborn die Kreisliga-B-Reform zu sehen. Das Thema ist für den Leiter der Fußball-Abteilung des VfL Ostelsheim absolutes Neuland, denn der Verein ist zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Bezirksliga aufstiegen. Bislang nahm seine zweite Mannschaft an der Reserverunde teil und wurde dort sogar 2024 – in der letzten Saison des alten Bezirks Böblingen/Calw – Meister. Nun muss sie in der Kreisliga B in Konkurrenz gehen und spielt genau wie Grün-Weiß Ottenbronn II in der Staffel 1. „VfB Effringen, TSV Wildberg, SV Sulz – da haben wir vor gar nicht so langer Zeit mit der ersten Mannschaft gespielt“, ist Röhrborn immer noch ein bisschen baff. Seine Hoffnung: Solche Gegner könnten für neuen Schwung in der zweiten Mannschaft sorgen. „Da können wir vielleicht ehemalige Spieler akquirieren. Und auch Spieler, die gerade ein Haus bauen oder Vater geworden sind und darum in der Reserverunde nicht mitspielen würden, könnten bei solchen Gegnern dann doch Lust bekommen“, meint er.