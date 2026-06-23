Fußballbezirk Nordschwarzwald: An der Kreisliga-B-Reform scheiden sich die Geister

In der kommenden Saison haben die zweiten Mannschaften der Bezirksligisten keine eigene Kreisliga-B-Staffel mehr. Die Meinungen bei den Vereinen gehen auseinander.
Neue Motivation für die zweite Mannschaft – das versprechen sich die einen von der Kreisliga-B-Reform im Fußballbezirk Nordschwarzwald. Andere warnen hingegen vor einem Ausbluten der zweiten Mannschaften, wenn sie nun regelmäßig hohe Niederlagen kassieren. Fakt ist: An dem Wegfall einer eigenen Staffel für die Bezirksliga-Zweitvertretungen scheiden sich die Geister.